飲み会で帰りが遅くなったうえに、家の鍵を忘れてしまったパパさん。ママさんを起こして家に入れてもらおうとしたら、ワンコも起きてきて…？ワンコの健気で優しい姿が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で20万4000回再生を突破しています。

【動画：深夜、夫から『家の鍵を忘れた』とLINE→起こされた犬が『怒ってしまうかな』と思いきや…愛を感じる光景】

パパが深夜に帰宅したら…

YouTubeチャンネル「シェパード維桜さん日記」に投稿されたのは、パパさんが深夜に帰宅した時のジャーマンシェパード「維桜（こはる）」ちゃんの様子です。

この日、パパさんは飲み会で帰りが遅くなるとわかっていたため、維桜ちゃんとママさんは先に寝ていました。ところがパパさんから「鍵を忘れた」という連絡があって、夜中に起こされてしまったとか。

ママさんが仕方なくお布団から出ると、維桜ちゃんもパパさんが帰ってくることを察して起きてきたそう。そしてパパさんが「すみません」と申し訳なさそうに家に入ってきたら、維桜ちゃんは「せっかく気持ち良く寝てたのに、起こさないでよ！」と怒るかと思いきや…？

ワンコが健気にお出迎え

なんと維桜ちゃんは嬉しそうにしっぽを振り、「おかえりなさい！」とパパさんに飛びついたとか。深夜に起こされたのに全く怒らずに、愛情たっぷりの熱烈歓迎をしてくれるなんて、あまりにも健気です！

維桜ちゃんがその場を離れた後も、パパさんは「鍵忘れました。すみません」と何度も頭を下げて、ママさんに謝り続けていたそう。すると維桜ちゃんがクッションをくわえて戻ってきて、まるで和ませようとしているかのように2人の周りをご機嫌でウロチョロ…。そんな維桜ちゃんの温かい対応に、パパさんは救われたそうですよ。

愛と優しさにほっこり

すでに深夜1時なので、ママさんは維桜ちゃんに「寝ようか」と声を掛け、パパさんは「おやすみ」と挨拶をしてお風呂に入りにいったそう。しかし維桜ちゃんはなかなか寝ようとせず、ママさんがお布団に入ってからもリビングに留まり続けていたとか。

そしてパパさんがお風呂から上がると、まだ維桜ちゃんは起きて待っていてくれたそうですよ。こんなにも愛情深くて優しい家族がいて、パパさんは幸せですね！

この投稿には「優しい」「良い家族だ」「凄い喜んでお出迎えする姿が健気ですね」「お迎えのフリフリしっぽ可愛い～！」といったコメントが寄せられています。

維桜ちゃんの可愛くてお利口さんな姿や、ご家族との愛にあふれた日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「シェパード維桜さん日記」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「シェパード維桜さん日記」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。