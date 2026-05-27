夫が「変動金利で借りて、上がりそうなら固定に切り替えればいいのでは？」と言うのですが、そんなにうまく判断できるものなのでしょうか？

変動金利から固定金利への切り替えは簡単に判断できる？

変動金利から固定金利への切り替えは、金融機関や商品によっては可能です。ただし、「上がりそう」と感じた時点で動けば必ず得になる、というほど簡単ではありません。

変動金利は、市場の金利に合わせて適用金利が見直されるタイプです。借り始めの金利が低めになりやすく、当初の返済額を抑えやすい一方で、将来の返済額は確定しません。

一方、固定金利は、一定期間または完済まで金利が変わらないタイプです。返済額を見通しやすい反面、変動金利より金利が高めに設定される傾向があります。

つまり、変動金利を選ぶことは、将来の金利上昇リスクを自分で引き受けるということです。途中で固定金利に変える選択肢はあっても、その時点の固定金利が今より低いとはかぎりません。そのため、切り替えれば安心できるというより、「切り替える時期と条件を慎重に見る必要がある」と考えましょう。



金利が上がりそうと感じたときには、固定金利も上がっていることが多い

変動金利が上がりそうだと感じてから固定金利に切り替えようとしても、その時点では固定金利がすでに上がっている場合があります。一般的に、固定金利は長期金利の影響を受けやすく、変動金利は短期金利の影響を受けやすいためです。

そのため、「そろそろ変動金利も上がるかもしれない」と感じる頃には、固定金利の水準がすでに上がっている可能性があります。例えば、変動金利で低い返済額を続けていても、固定金利に切り替える時点で変動金利と固定金利の差が広がっていれば、毎月の返済額は大きく増えるかもしれません。

また、借り換えで固定金利にする場合は、事務手数料や登記費用などがかかることもあります。金利だけを見ると得に思えても、諸費用を含めると大きなメリットが出ないケースもあるでしょう。

金利は、物価や賃金、金融政策、海外情勢など、さまざまな要因で動きます。一般の家庭が「ここが切り替え時」と正確に判断するのは難しいため、予測に頼りすぎないことが大切です。



変動金利を選ぶなら返済額が増えた場合の家計への影響を確認する

変動金利を選ぶなら、金利を当てようとするより、金利が上がった場合に毎月の返済額がどの程度増え、家計にどのような影響が出るのかを確認しましょう。

まず、今の返済額だけで判断しないことが重要です。金利が1％、2％上がった場合に、それぞれ毎月の返済額がどのくらい増えるかを試算しておくと、家計への影響が見えやすくなります。金融機関のシミュレーションを使えば、借入額や返済期間に応じた目安を確認できます。

次に、将来の支出も考えておきましょう。子どもの教育費や車の買い替え、親の介護、老後資金など、大きな支出が重なる時期に金利が上がると、家計の負担は重くなります。返済額が増えた場合に支出を見直すのか、貯蓄で補うのか、繰り上げ返済を利用するのかを事前に考えておくと安心です。

金利上昇が大きな不安になる場合は、最初から固定金利を選ぶのも一つの方法です。毎月の返済額は高くなりやすいですが、返済計画を立てやすく、精神的な負担を減らせます。住宅ローンは長く続くため、金利の低さだけでなく、安心して返済し続けられるかも大切な判断材料となります。



金利を当てるより家計に合うリスクの取り方を考えよう

「変動金利で借りて、上がりそうなら固定に切り替える」という考え方は、一見すると合理的です。しかし、実際には金利が上がる時期を正確に読むのは簡単ではなく、固定金利に変えようとした時点で、すでに金利が上がっている可能性もあります。

変動金利を選ぶ場合は、返済額が増えた場合の家計を事前に試算しておきましょう。一方、固定金利を選ぶ場合は、変動金利より金利が高くなることがありますが、その分、将来の返済額を見通しやすくなるため、金利の高さは安心を得るための負担と考えることもできます。

変動金利と固定金利を選ぶときは、どちらが必ず得かではなく、自分たちの収入や貯蓄、将来の支出に合う方法を選ぶことが大切です。金利予測に頼りすぎず、無理なく返せる計画を立てましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー