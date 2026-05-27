転職してまだ半年です。年収は若干上がりましたが、住宅ローン審査するなら3年は待たないと、やはり厳しいのでしょうか？

住宅ローンは「勤続3年以上」が必須とは限らない

以前は、住宅ローン審査で「勤続年数3年以上」が重視される傾向がありました。これは、長く同じ会社で働いている人ほど収入が安定していると判断されやすかったためです。

しかし、現在は転職が一般的になり、金融機関の考え方も変わってきています。そのため、勤続年数だけでなく、年収や返済能力などを含めて総合的に判断する金融機関が増えています。

特に近年は、キャリアアップ転職によって年収が上がるケースも増えています。例えば、同じ業界でより条件の良い会社へ転職した場合は、「将来の収入も安定している」と評価されやすくなります。

実際には、勤続1年程度でも住宅ローン審査の対象となるケースはあります。現在は勤続年数だけでなく、年収、雇用形態、職業、返済負担率などを含めて総合的に判断される傾向があるからです。

一方で、転職直後で試用期間中だったり、業界未経験への転職だったりすると、収入の継続性を慎重に見られる場合があります。そのため、「転職半年だから絶対に無理」というわけではありませんが、状況によって評価は変わります。



転職後半年で審査されるポイントとは？

住宅ローン審査では、勤続年数以外にも多くの項目が確認されます。特に重視されるのは、「今後も安定して返済を続けられるか」という点です。

まず重要なのが年収です。転職後に年収が上がっている場合は、プラス評価につながる可能性があります。特に、転職前後で仕事内容に一貫性があると、「キャリアアップ転職」と判断されやすくなります。

また、雇用形態も大切です。正社員であれば比較的有利ですが、契約社員や歩合制中心の仕事では慎重に見られる場合があります。

さらに、他の借入状況も審査に影響します。自動車ローン、カードローン、リボ払いなどが多いと、返済負担率が高くなり、審査で不利になることがあります。

返済負担率とは、年収に対する年間返済額の割合です。例えば、年収500万円の人が年間150万円返済する場合、返済負担率は30％になります。金融機関ごとに基準は異なりますが、一般的には無理のない返済計画かどうかを重視しています。

そのため、転職後半年で住宅ローンを検討するなら、不要な借入を減らし、クレジットカードの支払い遅延なども避けることが大切です。



3年待つメリットと、今申し込むメリット

もちろん、勤続年数が長くなるほど収入の安定性を証明しやすくなるため、借入可能額が増える場合もあります。

また、転職後に実績を積むことで昇給が期待できるなら、より条件の良いローンを組める可能性もあります。そのため、「絶対に急いで家を買う必要がない」という場合は、数年待つ選択肢にもメリットがあります。

一方で、今すぐ申し込むメリットもあります。

例えば、現在は住宅ローン金利が将来的に上昇する可能性も意識されています。特に変動金利型では、金利上昇によって毎月の返済額や総返済額が増える可能性があります。

また、希望する物件が見つかった場合、「勤続年数が短いから」と何年も待っているうちに、物件価格自体が上がることもあります。

さらに、最近は転職者向けの商品を扱う金融機関も増えています。フラット35のように勤続年数要件を設けていない商品もあり、金融機関によっては転職後1年未満でも審査対象となる場合があります。

「勤続3年以上でなければ難しい」と決めつけず、まずは事前審査を受けてみるのも一つの方法です。事前審査であれば、本審査ほど重い手続きではないため、現在の借入可能性を確認できます。



転職半年でも、まずは無理のない返済計画を考えることが大切

転職して半年という状況でも、住宅ローン審査の対象となる可能性は十分あります。現在は勤続年数だけではなく、年収の安定性やキャリアの一貫性、返済能力などを総合的に判断する時代になっています。

特に、転職によって年収が上がっている場合は、前向きな転職として評価されるケースもあります。そのため、「勤続3年未満だから無理」と過度に不安になる必要はありません。

ただし、住宅ローンは長期間返済が続く大きな借入です。審査に通るかどうかだけではなく、将来的に無理なく返済を続けられるかも重要になります。

そのため、まずは現在の家計状況を整理し、毎月どの程度なら安心して返済できるのかを確認しておきましょう。そのうえで、複数の金融機関に相談し、自分に合った条件を比較することが大切です。

転職半年という状況だけで諦めず、早めに情報収集や事前相談を進めることで、住宅購入の選択肢は広がっていくでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー