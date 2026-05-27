【クロスワードパズルクイズ】解けるとすっきり！ 空欄に共通する2文字は？ お祭りの屋台や身近な鳥がヒント
言葉を完成させる楽しさを味わえる「クロスワードパズル」の時間です！
日常的に使っている言葉も、パズル形式になると意外な盲点があるかもしれません。全ての空欄を埋めて、3つの単語を完成させてください。
・す □ め（縦の言葉）
・み □ あ □（横の言葉）
・こ □ こ（縦の言葉）
ヒント：横の言葉は、お祭りの屋台などで見かける、とろりと甘い伝統的なお菓子です。
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▼解説
それぞれの言葉に「ず」と「め」を入れると、次のようになります。
・すずめ（雀）
・みずあめ（水飴）
・こめこ（米粉）
パズルのピースがピタッとはまる感覚を楽しみながら、脳をリフレッシュさせていきましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
日常的に使っている言葉も、パズル形式になると意外な盲点があるかもしれません。全ての空欄を埋めて、3つの単語を完成させてください。
問題：□に入るひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
・す □ め（縦の言葉）
・み □ あ □（横の言葉）
・こ □ こ（縦の言葉）
ヒント：横の言葉は、お祭りの屋台などで見かける、とろりと甘い伝統的なお菓子です。
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正解：「ず」「め」正解は「ず」「め」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「ず」と「め」を入れると、次のようになります。
・すずめ（雀）
・みずあめ（水飴）
・こめこ（米粉）
パズルのピースがピタッとはまる感覚を楽しみながら、脳をリフレッシュさせていきましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)