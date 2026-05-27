縦と横の文字のつながりから、空欄を埋めて3つの単語を完成させるクロスワードパズルです。誰もが一度は食べたことのある甘いお菓子や、身近な生き物が隠れています。

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言葉を完成させる楽しさを味わえる「クロスワードパズル」の時間です！

日常的に使っている言葉も、パズル形式になると意外な盲点があるかもしれません。全ての空欄を埋めて、3つの単語を完成させてください。

問題：□に入るひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

・す □ め（縦の言葉）
・み □ あ □（横の言葉）
・こ □ こ（縦の言葉）

ヒント：横の言葉は、お祭りの屋台などで見かける、とろりと甘い伝統的なお菓子です。

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正解：「ず」「め」

正解は「ず」「め」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「ず」と「め」を入れると、次のようになります。

・すずめ（雀）
・みずあめ（水飴）
・こめこ（米粉）

パズルのピースがピタッとはまる感覚を楽しみながら、脳をリフレッシュさせていきましょう！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)