「かわいすぎる新喜劇女優」として知られている吉本新喜劇の小寺真理さん（34）がインスタグラムを更新。太っていたという過去の写真を披露した。



【動画】かわいすぎる新喜劇女優「少し体重増やしてます」

小寺さんは「最近痩せすぎと言われていたので、少し体重増やしてます」とし、体重増加を試みていると報告。ファンに向け、「増やしすぎたら止めてください」とも呼びかけた。



さらに、「太ってた小寺がでてる新喜劇ちょいちょいあるからね！」と添えて、動画も含めた過去の舞台ショットを公開した。



小寺さんは過去写真の中で、白の長袖トップスとショーパンの上から、桃色のエプロンをつけた姿。SNSでは「エプロン可愛い」「こてまりちゃんはずっとかわいい」「痩せすぎも身体に負担が掛かりそうですからね」「少しふっくらとしている真理ちゃんを待っていますね」「ポッチャリもかわいいですよー」「ほどほどが一番」などのコメントがあった。



小寺さんは1991年8月31日生まれ、大阪府出身。2014年に吉本新喜劇に入団。2018年結成の吉本坂46ではセンターに抜てきされた。現在は関西を中心に「かわいすぎる新喜劇女優」として舞台やテレビ、ラジオなどで幅広く活動中。