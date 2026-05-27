「妊娠したお腹隠すの上手い」みちょぱ、夫・大倉士門とのプライベートショット公開「センス爆誕2人コーデ」
モデルでタレントのみちょぱさんは5月25日、自身のInstagramを更新。夫でモデルの大倉士門さんとのプライベートショットを公開しました。
【写真】みちょぱの夫婦プライベートショット
コメントでは「とてもお似合いの2人ですね」「お二方が仲良しなのが写真でも伝わってきます 私まで幸せな気持ちに」「妊娠したお腹隠すの上手いし、その上センス爆誕2人コーデなの尊い」「元々細いからあまりお腹が目立たないですね」「大好きな人と居るって幸せだよね」「ほんと可愛いふたり」「可愛いいいいーーー！！！最高」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】みちょぱの夫婦プライベートショット
「大好きな人と居るって幸せだよね」みちょぱさんは「4.5月ランダム」とつづり、9枚の写真を投稿。かわいらしいソロショットや、歩いている後ろ姿などが見られます。2、5、7枚目は大倉さんとのツーショットで、どれもいい表情をしており、仲の良さが伝わってくるものばかりです。
「はやく夏こないかなー！」9日にも「はやく夏こないかなー！(色んな意味で)」とつづり、プライベートショットを公開していたみちょぱさん。こちらではタンクトップを着用しており、スタイルの良さが際立っています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)