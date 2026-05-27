◆米大リーグ ドジャース―ロッキーズ（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が次回登板となる２７日（日本時間２８日）の対ロッキーズ３戦目に、自身初めて日本人投手との先発投げ合いが実現することが決まった。過去に当時アスレチックスの藤浪晋太郎と、エンゼルス時代の２３年２月２８日にオープン戦で投げあったことがあるが、シーズンでは初めてとなる。

大谷は二刀流出場する予定で、菅野は前回登板から中４日での先発となる。大谷はＮＰＢ時代は２打数２安打で、メジャーでも初対戦から圧巻の２打席連発をするなど、日米通算７打数６安打と相性がいい。

菅野は１６日（同１７日）の本拠地・Ｄバックス戦では５回７安打２失点で今季４勝目を挙げ、日米通算１５０勝（巨人で１３６勝、ＭＬＢで１４勝）に到達。前回２２日（同２３日）の敵地・Ｄバックス戦に中５日で先発し、移籍後最長の６回２／３を投げて６安打２失点。球数９７球で３三振を奪い、防御率は試合前の４・０２から３・８６に良化した。この日は囲み取材に応じ、投手同士での対戦について問われると、「やっぱり楽しみですし、できることなら、勝ちたいと思っています」とうなずいた。