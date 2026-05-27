落ち着いて眠れる場所は大事！ドアのそばや窓の下に枕がくるような落ち着かない場所での対処法とは

ヤバい！ドアの近くや窓下に枕がくる

寝る場所では落ち着けることがまず大事です。

ドアのそばや窓の下に枕がくるようなベッドの配置は、落ち着かず健康的にトラブルが起こりやすい傾向が……。

健康運は金銭運に直結するので要注意です。

枕の位置は、北、北西、北東の間に収まるのがベスト。

北からの「水」の気で心身が浄化されます。どうしても枕のそばに窓がきてしまう場合は、厚手のカーテンやブラインドカーテンなどを利用して区切りを作りましょう。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 ヤバい風水』

著者：愛新覚羅ゆうはん 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

開運ライフスタイルアドバイザー (占い・風水)、作家、デザイナー 中国黒龍江省ハルビン生まれ。映画「ラスト・エンペラー」で知られる清朝の皇帝・愛新覚羅一族の流れをくむ。5歳のときに来日し、桑沢デザイン研究所を卒業後、北京大学に留学。帰国後は、アパレル企業の広報宣伝などを経て、幼少期から備わっていた透視能力に加えタロットや占星術なども生かし占い・風水師としても活動。当初鑑定していた医療・教育関係の間で話題となり、15年で延べ2万人以上を鑑定(2019年時点)。文章を書くのが好きで執筆活動にも勤しみ、デザイナーとしてのプロデュース開運アパレルブランド『Ryujyu~龍樹~』や、2021年より陶芸上絵付け作家として『水鏡~MIKKAMI~ 』も手がけるなど、多岐にわたって活動している。