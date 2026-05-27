東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値159.30 高値159.38 安値158.86
160.02 ハイブレイク
159.70 抵抗2
159.50 抵抗1
159.18 ピボット
158.98 支持1
158.66 支持2
158.46 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1631 高値1.1645 安値1.1616
1.1674 ハイブレイク
1.1660 抵抗2
1.1645 抵抗1
1.1631 ピボット
1.1616 支持1
1.1602 支持2
1.1587 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3446 高値1.3507 安値1.3435
1.3562 ハイブレイク
1.3535 抵抗2
1.3490 抵抗1
1.3463 ピボット
1.3418 支持1
1.3391 支持2
1.3346 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7857 高値0.7865 安値0.7826
0.7912 ハイブレイク
0.7888 抵抗2
0.7873 抵抗1
0.7849 ピボット
0.7834 支持1
0.7810 支持2
0.7795 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値159.30 高値159.38 安値158.86
160.02 ハイブレイク
159.70 抵抗2
159.50 抵抗1
159.18 ピボット
158.98 支持1
158.66 支持2
158.46 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1631 高値1.1645 安値1.1616
1.1674 ハイブレイク
1.1660 抵抗2
1.1645 抵抗1
1.1631 ピボット
1.1616 支持1
1.1602 支持2
1.1587 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3446 高値1.3507 安値1.3435
1.3562 ハイブレイク
1.3535 抵抗2
1.3490 抵抗1
1.3463 ピボット
1.3418 支持1
1.3391 支持2
1.3346 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7857 高値0.7865 安値0.7826
0.7912 ハイブレイク
0.7888 抵抗2
0.7873 抵抗1
0.7849 ピボット
0.7834 支持1
0.7810 支持2
0.7795 ローブレイク