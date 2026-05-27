東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値159.30　高値159.38　安値158.86

160.02　ハイブレイク
159.70　抵抗2
159.50　抵抗1
159.18　ピボット
158.98　支持1
158.66　支持2
158.46　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1631　高値1.1645　安値1.1616

1.1674　ハイブレイク
1.1660　抵抗2
1.1645　抵抗1
1.1631　ピボット
1.1616　支持1
1.1602　支持2
1.1587　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3446　高値1.3507　安値1.3435

1.3562　ハイブレイク
1.3535　抵抗2
1.3490　抵抗1
1.3463　ピボット
1.3418　支持1
1.3391　支持2
1.3346　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7857　高値0.7865　安値0.7826

0.7912　ハイブレイク
0.7888　抵抗2
0.7873　抵抗1
0.7849　ピボット
0.7834　支持1
0.7810　支持2
0.7795　ローブレイク