東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7169　高値0.7176　安値0.7155

0.7199　ハイブレイク
0.7188　抵抗2
0.7178　抵抗1
0.7167　ピボット
0.7157　支持1
0.7146　支持2
0.7136　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5836　高値0.5873　安値0.5832

0.5903　ハイブレイク
0.5888　抵抗2
0.5862　抵抗1
0.5847　ピボット
0.5821　支持1
0.5806　支持2
0.5780　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3812　高値1.3821　安値1.3799

1.3844　ハイブレイク
1.3833　抵抗2
1.3822　抵抗1
1.3811　ピボット
1.3800　支持1
1.3789　支持2
1.3778　ローブレイク