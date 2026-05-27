東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7169 高値0.7176 安値0.7155
0.7199 ハイブレイク
0.7188 抵抗2
0.7178 抵抗1
0.7167 ピボット
0.7157 支持1
0.7146 支持2
0.7136 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5836 高値0.5873 安値0.5832
0.5903 ハイブレイク
0.5888 抵抗2
0.5862 抵抗1
0.5847 ピボット
0.5821 支持1
0.5806 支持2
0.5780 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3812 高値1.3821 安値1.3799
1.3844 ハイブレイク
1.3833 抵抗2
1.3822 抵抗1
1.3811 ピボット
1.3800 支持1
1.3789 支持2
1.3778 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.7169 高値0.7176 安値0.7155
0.7199 ハイブレイク
0.7188 抵抗2
0.7178 抵抗1
0.7167 ピボット
0.7157 支持1
0.7146 支持2
0.7136 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5836 高値0.5873 安値0.5832
0.5903 ハイブレイク
0.5888 抵抗2
0.5862 抵抗1
0.5847 ピボット
0.5821 支持1
0.5806 支持2
0.5780 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3812 高値1.3821 安値1.3799
1.3844 ハイブレイク
1.3833 抵抗2
1.3822 抵抗1
1.3811 ピボット
1.3800 支持1
1.3789 支持2
1.3778 ローブレイク