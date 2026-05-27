ユージ、超高級な“名車”を納車 新たな愛車にファン興奮「やばい！最高です！」「お金持ち」「素直にかっこええよな〜」
タレントのユージ（38）が26日、自身のインスタグラムを更新。新たな愛車となるポルシェ「992.2 GT3」の納車を報告した。
【写真】「ポルシェ992.2GT3」内装カットも多数掲載
ユージは「ポルシェ992.2GT3納車されました」と報告し、愛車の写真を公開。「あぁかっこいい」と率直な心境をつづり、自身を「カーボン大好き人間」と表現しながら、外装と内装をカーボン仕様で統一したことを明かした。「見てるだけでワクワクする」と、新たな相棒への高揚感ものぞかせている。
今回のGT3では、新たに選択可能となったカーボンロールゲージも装備したという。「もちろんそれにしました」と即決だったことを明かし、「大人過ぎるジャングルジム」とユーモアたっぷりに表現した。
これまで所有していたGT3ツーリングはPDK仕様だったといい、「即レスのパドルシフトが最高に気持ちよかった」と振り返る一方で、「やっぱりマニュアルシフトが恋しくなってしまい、久しぶりにマニュアルを選択しました」と告白。「マジでめんどくさくて最高（褒め言葉）」と、操作の手間さえ楽しさに変えるスポーツカーならではの魅力を語った。
さらに、「絶滅危惧種となりつつあるNAサウンドも最高」と、自然吸気エンジンならではのサウンドにも強い愛着を見せ、「納車動画YouTubeをご覧ください」と呼びかけた。
なお、ポルシェ公式サイトによると、ユージが購入した『ポルシェ992.2 GT3』のメーカー希望小売価格は2868万円。
この投稿にファンからは「やばい！最高です！」「めちゃくちゃ最高でございます参りました」「リッチなユージパパ お金持ちやね」「こういう高級車を買える男は、素直にかっこええよな〜」などのコメントが寄せられている。
【写真】「ポルシェ992.2GT3」内装カットも多数掲載
ユージは「ポルシェ992.2GT3納車されました」と報告し、愛車の写真を公開。「あぁかっこいい」と率直な心境をつづり、自身を「カーボン大好き人間」と表現しながら、外装と内装をカーボン仕様で統一したことを明かした。「見てるだけでワクワクする」と、新たな相棒への高揚感ものぞかせている。
これまで所有していたGT3ツーリングはPDK仕様だったといい、「即レスのパドルシフトが最高に気持ちよかった」と振り返る一方で、「やっぱりマニュアルシフトが恋しくなってしまい、久しぶりにマニュアルを選択しました」と告白。「マジでめんどくさくて最高（褒め言葉）」と、操作の手間さえ楽しさに変えるスポーツカーならではの魅力を語った。
さらに、「絶滅危惧種となりつつあるNAサウンドも最高」と、自然吸気エンジンならではのサウンドにも強い愛着を見せ、「納車動画YouTubeをご覧ください」と呼びかけた。
なお、ポルシェ公式サイトによると、ユージが購入した『ポルシェ992.2 GT3』のメーカー希望小売価格は2868万円。
この投稿にファンからは「やばい！最高です！」「めちゃくちゃ最高でございます参りました」「リッチなユージパパ お金持ちやね」「こういう高級車を買える男は、素直にかっこええよな〜」などのコメントが寄せられている。