・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝９３．８９ドル（－２．７１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４５０２．３ドル（－２０．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝７６３０．５セント（＋４１．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝６３５．５０セント（－１０．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４５７．５０セント（－５．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１８６．００セント（－１０．５０セント）
・ＣＲＢ指数
　３８８．３３（－４．３４）

出所：MINKABU PRESS