２６日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝９３．８９ドル（－２．７１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４５０２．３ドル（－２０．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７６３０．５セント（＋４１．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６３５．５０セント（－１０．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５７．５０セント（－５．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１８６．００セント（－１０．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３８８．３３（－４．３４）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝９３．８９ドル（－２．７１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４５０２．３ドル（－２０．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７６３０．５セント（＋４１．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６３５．５０セント（－１０．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５７．５０セント（－５．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１８６．００セント（－１０．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３８８．３３（－４．３４）
出所：MINKABU PRESS