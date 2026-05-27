２６日の米株式市場の概況、ＮＹダウ１１８ドル安 ナスダック最高値更新 ２６日の米株式市場の概況、ＮＹダウ１１８ドル安 ナスダック最高値更新

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２６日の米株式市場では、ＮＹダウが前週末比１１８．０２ドル安の５万０４６１．６８ドルと４日ぶりに反落した。中東情勢を見極めたいとのムードが続くなか、主力株の一角に対して利益確定目的の売りが出た。半導体関連株は買われ、ナスダック総合株価指数は最高値を更新した。



ユナイテッドヘルス・グループ＜UNH＞やシェブロン＜CVX＞が売られ、フェラーリ＜RACE＞が下値を模索。オートゾーン＜AZO＞が大幅安となった。一方、キャタピラー＜CAT＞が堅調。レッドワイヤー＜RDW＞とオクロ＜OKLO＞が高い。



ナスダック総合株価指数は３１２．２１ポイント高の２万６６５６．１８と４日続伸した。マイクロン＜MU＞が急騰。アドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞やマーベル・テクノロジー・グループ＜MRVL＞が大幅高となり、エルビット・システムズ＜ESLT＞やＡＳＴスペースモバイル＜ASTS＞が値を飛ばした。半面、マイクロソフト＜MSFT＞が小安く、コストコホールセール＜COST＞やペプシコ＜PEP＞が軟調だった。



出所：MINKABU PRESS