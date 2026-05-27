羽鳥慎一アナウンサー（55）が27日、司会を務めるテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。女性市長として全国最年少の京都府八幡市の川田翔子市長（35）が、9月に予定する出産の前後に、産休を取得する方針を明らかにしたことについてコメントした。

男性首長が育休を取る例は少なくないが、現職女性首長の産休取得は総務省や全国市長会なども「把握していない」という。市によると全国初とみられる。

期間は、産前6〜8週間、産後8週間を予定。特別職である市長には、労働基準法や市職員の産休を定めた市条例は適用されないが、これらに準拠する形で取得する。産休後、期間は未定だが育休を取ることも検討しているという。

産休中は副市長を職務代理者とするが、重要な案件はオンラインで対応する方針。川田氏は「市政の滞りや公約実現への影響がないよう準備をしている」と説明。意思決定に携わる職でも産休を取れると示すことで「（自身の産休取得が）男女共同参画に意義あるものになればいい」と話した。

川田氏は奈良市出身で京都大卒。京都市職員、参院議員秘書を経て、2023年11月の市長選に無所属で立候補し、33歳で初当選を果たした。25年12月に結婚したことを交流サイト（SNS）で明らかにしていた。

羽鳥アナは「実際に今回も反対意見も出てますし、川田市長も賛否出るだろうと思っていた中で、こうやって表明するというのは本当に勇気ある行動だなというふうに思いますね」と自身の受け止めを述べた。