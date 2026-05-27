お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘さんの妻・あいさんが２７日までにオフィシャルブログを更新。８歳の長女・さくらちゃんと尾形の“激似”ショットを公開した。

あいさんは「あまりにもで笑った」と題してブログを更新。ファンから送られてきたという若かりし頃の尾形の写真を公開し、「あまりにもさくちゃんに似ていて」と驚きをつづった。この投稿にファンから「ホントパパにそっくり」「女の子は、父親に似ると『美人』になるって言いますよ」など絶賛の声が寄せられた。

前日２５日には、「サンキューパープルさくちゃんですっ！！」と題して更新したブログで、「さくちゃんのグループ、有名になりたいのアーティスト写真がついに公開されました！！！」と報告。６人組グループ「有名になりたい」で紫をテーマカラーにした“サンキューパープル”として活動するさくらちゃんの、ラベンダーカラーのフリル衣装にデニムを合わせ、ヘアアクセサリーやフェイスシールなど紫を基調としたキュートな姿を紹介した。

同グループのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルのショート動画でも、さくらちゃんが父・尾形の名前を出していることに触れ、あいさんは「さくちゃん節全開。普通さ、、、 こういうのって パパの名前使わないよね？笑」とツッコミを入れていた。