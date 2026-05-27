佐伯市産、海産物由来の有機資材で育てた希少レモン！ ブルボン「フェットチーネグミPREMIUM大分県産マリンレモン®味」

記事ポイント ブルボンとJA全農の”ニッポンエール”コラボで、大分県佐伯市産の希少ブランドレモン「マリンレモン®」果汁を使用したフェットチーネグミのプレミアム版が登場1984年誕生のマリンレモン®は海産物由来の有機資材を使ったSDGs対応の栽培で育てられた、佐伯市の登録商標ブランド2026年5月26日（火）から全国の量販店・ドラッグストア・小売店などで期間限定発売 ブルボンとJA全農の”ニッポンエール”コラボで、大分県佐伯市産の希少ブランドレモン「マリンレモン®」果汁を使用したフェットチーネグミのプレミアム版が登場1984年誕生のマリンレモン®は海産物由来の有機資材を使ったSDGs対応の栽培で育てられた、佐伯市の登録商標ブランド2026年5月26日（火）から全国の量販店・ドラッグストア・小売店などで期間限定発売

ブルボンとJA全農が手を組んだ”ニッポンエール”コラボから、フェットチーネグミのプレミアム版が誕生しました。

大分県佐伯市の海岸地域で育まれた希少ブランドレモン「マリンレモン®」の果汁を使用した、期間限定の新作グミです。

早摘みレモンを思わせる爽やかな風味と後を引く若々しい酸味が、フェットチーネグミ特有の弾む噛みごこちと組み合わさっています。

ブルボン「フェットチーネグミPREMIUM大分県産マリンレモン®味」





商品名：フェットチーネグミPREMIUM大分県産マリンレモン®味内容量：50g発売日：2026年5月26日（火）全国発売価格：オープンプライス販売チャネル：量販店・ドラッグストア・小売店・売店など（一部コンビニエンスストアにも取り扱いあり）賞味期限：9カ月発売形態：期間限定お客様相談センター：0120-28-5605（株式会社ブルボン）

ブルボンとJA全農が共同で展開する”ニッポンエール”ブランドは、生産者と消費者をつなぎ日本各地の産地を応援するコラボレーション企画です。

今回は大分県佐伯市の海岸地域で1984年に誕生したブランドレモン「マリンレモン®」を主役に据え、フェットチーネグミのプレミアム仕様として商品化されます。

フェットチーネグミならではの弾む噛みごこちに、マリンレモン®果汁由来の風味と酸味が加わり、ジューシーな味わいが広がります。

マリンレモン®とはどんなレモン？





マリンレモン®は、大分県佐伯市の海岸地域で海風と太陽の恵みを受けて育ちます。

収穫時期によって色と風味が変わり、秋収穫のものは鮮やかな緑色で強い香りと酸味を持ち、冬収穫のものは黄色くまろやかな酸味とたっぷりの果汁が特徴です。

佐伯市の登録商標として1984年に誕生したブランドレモンで、生産農家と関係者が一体となって守り続けてきた産地の顔です。

2024年には栽培方法をリニューアルし、佐伯市産の海産物由来の有機資材を活用した地域資源の循環型農業を導入しています。

SDGsに配慮したレモンとして、地域内で生まれた資源が再びレモン栽培に還る仕組みが整います。

今回フェットチーネグミPREMIUMに採用された果汁は、こうした生産背景を持つマリンレモン®のものです。

プレミアム仕様の味わいの特徴

フェットチーネグミPREMIUM大分県産マリンレモン®味は、早摘みのマリンレモン®を思わせる爽やかな風味と若々しい酸味が後を引く設計です。

通常のフェットチーネグミが持つ独特の弾む噛みごこちはそのままに、マリンレモン®果汁のジューシーさをプレミアム仕様で仕上げています。

内容量は50gで、賞味期限は9カ月です。

量販店・ドラッグストア・小売店・売店のほか、一部コンビニエンスストアでも取り扱いがあります。

価格はオープンプライスのため、販売店によって異なります。

期間限定品のため、販売終了時期は販売店の在庫状況によって前後する場合があります。

1984年創業の歴史を持つブランドレモン「マリンレモン®」の果汁を採用したこの商品は、海産物由来の有機資材で育てた産地こだわりのレモン風味を、フェットチーネグミ特有の食感とともに味わえる期間限定の一品です。

産地の農家が守り続けてきた佐伯市のレモンが、日本全国のグミ好きのもとに届きます。

ブルボン「フェットチーネグミPREMIUM大分県産マリンレモン®味」の紹介でした。

よくある質問

Q. マリンレモン®はどこで栽培されていますか？

A. 大分県佐伯市の海岸地域で栽培されています。

1984年に誕生したブランドレモンで、「マリンレモン®」の名称は佐伯市の登録商標です。

Q. 秋と冬で収穫されるマリンレモン®の違いは何ですか？

A. 秋収穫のマリンレモン®は鮮やかな緑色で強い香りと酸味を持ち、冬収穫のものは黄色くまろやかな酸味とたっぷりの果汁が特徴です。

収穫時期によって色・風味ともに異なります。

Q. フェットチーネグミPREMIUM大分県産マリンレモン®味の販売期間はいつまでですか？

A. 期間限定品のため、販売終了時期は販売店の在庫状況によって異なります。

詳細はブルボンお客様相談センター（0120-28-5605）に案内されます。

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