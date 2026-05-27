記事ポイント 物産アニマルヘルス株式会社が猫用栄養補助食品「カームウロフェル(TM)」を2026年6月1日に動物病院向けで発売しますグルコサミン塩酸塩・コンドロイチン硫酸・L-トリプトファン・Oralvisc(R)（ヒアルロン酸）を配合し、猫の膀胱の健康をサポートしますカプセルを開けてフードに振りかけるだけで給与でき、鶏レバー風味で継続しやすい設計です 物産アニマルヘルス株式会社が猫用栄養補助食品「カームウロフェル(TM)」を2026年6月1日に動物病院向けで発売しますグルコサミン塩酸塩・コンドロイチン硫酸・L-トリプトファン・Oralvisc(R)（ヒアルロン酸）を配合し、猫の膀胱の健康をサポートしますカプセルを開けてフードに振りかけるだけで給与でき、鶏レバー風味で継続しやすい設計です

猫の膀胱ケアをサポートする栄養補助食品が、動物病院向けに登場します。

物産アニマルヘルスが2026年6月1日に発売する「カームウロフェル(TM)」は、スペインのBioiberica S.A.U.が製造する猫専用のサプリメントです。

給与のしやすさと継続性にこだわった処方設計が特徴となっています。

物産アニマルヘルス「カームウロフェル(TM)」





商品名：カームウロフェル(TM)区分：猫用栄養補助食品発売日：2026年6月1日販売先：動物病院向け製造：Bioiberica S.A.U.（スペイン）発売元：物産アニマルヘルス株式会社

「カームウロフェル(TM)」は、グルコサミン塩酸塩・コンドロイチン硫酸・L-トリプトファン・Oralvisc(R)（ヒアルロン酸）の4成分を配合した猫用栄養補助食品です。

猫の膀胱の健康維持をサポートすることを目的として設計されており、動物病院を通じて提供されます。

製造はスペインに本社を置くBioiberica S.A.U.が担当しています。

配合成分と膀胱ケアへのアプローチ

本製品には、関節ケアサプリメントでも広く知られるグルコサミン塩酸塩・コンドロイチン硫酸に加え、アミノ酸の一種であるL-トリプトファンと、Oralvisc(R)の名称で配合されたヒアルロン酸が含まれています。

これら4成分が組み合わさることで、猫の膀胱の健康をサポートする処方となっています。

給与のしやすさと継続しやすい工夫

カプセルを開けてフードに直接振りかけるだけで給与できる形状で、特別な器具や追加の準備は必要ありません。

鶏レバー風味のフレーバーを採用しており、猫が好みやすい味わいに仕上げることで毎日の継続給与を実現しやすい設計になっています。

猫の膀胱ケアに特化した4成分配合の「カームウロフェル(TM)」は、フードへの振りかけ給与と鶏レバー風味という2つの工夫により、愛猫に無理なく続けられるサプリメントとして2026年6月1日から動物病院で取り扱いが始まります。

膀胱の健康維持が気になる猫を飼育している飼い主にとって、獣医師に相談するひとつの選択肢となりそうです。

物産アニマルヘルス「カームウロフェル(TM)」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「カームウロフェル(TM)」はどこで購入できますか？

A. 動物病院向けの販売となっており、一般のペットショップやオンラインストアでの販売は発表されていません。

取り扱いの有無については、かかりつけの動物病院に確認する形になります。

Q. 「カームウロフェル(TM)」の製造元はどこですか？

A. スペインに本社を置くBioiberica S.A.U.が製造しています。

日本国内での発売は物産アニマルヘルスが担当しています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 鶏レバー風味、膀胱ケア4成分配合！ 物産アニマルヘルス「カームウロフェル(TM)」 appeared first on Dtimes.