母子同時送風、保冷剤4か所で猛暑対策！ SWEET MOMMY「空調ママベスト」

記事ポイント 小型ファンと保冷剤冷却を1着で両立した日本初（同社調べ）のベスト型クールウェアが登場母親の背面と抱っこ紐内の赤ちゃんの背中側に同時送風する実用新案出願済みの独自構造保冷剤ポケットを計4か所搭載し、ファンOFF時も「着る保冷剤ベスト」として機能 小型ファンと保冷剤冷却を1着で両立した日本初（同社調べ）のベスト型クールウェアが登場母親の背面と抱っこ紐内の赤ちゃんの背中側に同時送風する実用新案出願済みの独自構造保冷剤ポケットを計4か所搭載し、ファンOFF時も「着る保冷剤ベスト」として機能

抱っこ紐を使用する母子が体感する温度は、外気温より3〜5℃高いとされています。

マタニティ・ベビー用品ブランド「SWEET MOMMY」を展開するスウィートマミーは、この母子双方への熱負荷に対応するファン内蔵型ベスト「空調ママベスト」を2026年5月8日に発売しました。

ファン送風と保冷剤冷却を1着で両立した構造は、抱っこ紐使用時の母子双方の冷却を目的としたベスト型ウェアとして同社調べによる日本初の設計です。

SWEET MOMMY「空調ママベスト」





商品名：空調ママベスト品番：tt26005価格：15,950円（税込）発売日：2026年5月8日主な機能：小型ファンによる母子双方への送風／保冷剤ポケット4か所搭載（背中・左右脇下・ダッカー）／アームホールサイズ調整機構／授乳ケープ兼用知的財産：実用新案登録出願済販売チャネル：SWEET MOMMY公式オンラインストア／楽天市場／Amazon／Yahoo!ショッピング／ZOZOTOWN ほか

「空調ママベスト」は、ベスト本体に内蔵された小型ファンユニットが母親の背面と前面（抱っこされた赤ちゃんの背中側）の双方へ気流を送り込む設計のクールウェアです。

抱っこ紐内部の滞留空気そのものを動かすこの構造は実用新案登録出願済みで、ベビー・マタニティ業界においてファン送風と保冷剤冷却を1着で両立した初めての製品となっています。

保冷剤を収納できるポケットが計4か所に配置されており、ファンを使わない日や電源を気にせず外出したい場面でも、十分な冷却効果を発揮する「着る保冷剤ベスト」として機能します。

ファンのON/OFFと保冷剤の有無を組み合わせることで、気温・シーン・好みに応じた4通りの使い方が可能です。

開発背景：見落とされてきた母親側の熱リスク

2024年・2025年と過去最高気温の更新が相次ぐなか、市販の冷却グッズの多くは赤ちゃんを冷やすことに特化しており、抱っこする側の母親への対応は不十分です。

実際に熱中症の症状を最初に訴えるのは母親側であるケースが少なくなく、母親が倒れれば赤ちゃんの安全も同時に失われる「二重リスク」が存在します。

スウィートマミーは20年にわたるマタニティ・ベビー両分野での商品開発経験をもとに、この見えにくい課題に正面から向き合った製品として「空調ママベスト」を開発します。

母子双方への送風構造





ベージュとネイビーの2色で展開するこの製品は、ベスト本体に内蔵した小型ファンユニットが母親の背面と赤ちゃんの背中側の双方へ同時に気流を届けます。

母親一人を冷やすにとどまらず、抱っこ紐内部の滞留空気そのものを動かす設計は、実用新案登録出願済みの独自構造です。





ファンユニットはスウィートマミーが独自開発したオリジナルパーツで、ベスト型シルエットに合わせた小型設計となっています。

保冷剤ポケット4か所と冷却構造





脇下左右・背中・ダッカーの計4か所に保冷剤ポケットが設けられており、装着する保冷剤の枚数で冷感の強弱を調整できます。

ファンを使わない場面でも保冷剤単体での冷却が成立するため、電源の確保が難しい外出先でも対応できます。





正面・背面の構造図では、左右脇下・背中・ファン真上の4か所にポケットが配置されていることが示されています。

太い血管が通る脇の下を集中冷却できるよう、アームホールのサイズを調整できる機構が備わっており、体型を問わず保冷剤を脇に密着させられます。





アームホールの調整機構は、デザイン性を損なわない形で体型フィットを実現する仕様です。

保冷剤を入れた状態でも全体のシルエットが崩れない設計となっています。

授乳ケープ兼用のベスト型シルエット





袖のないベスト型のシルエットは抱っこ紐を装着したままでも羽織れる設計で、授乳ケープとしても使用できます。

ベスト単体での着用（冷感リブ・撥水ペプラム・保冷ポケット3か所）と赤ちゃんを抱っこした状態での使用（メッシュ内ファン・保冷ポケット）の2ウェイ仕様に対応しています。

マタニティブランドとして20年培ったデザイン哲学に基づき、街着としても成立するカラーリングとシルエットが採用されています。

猛暑の屋外での抱っこ時間を支える「空調ママベスト」は、ファンと保冷剤の4通りの組み合わせで気温やシーンに合わせた使い分けができ、授乳ケープとしても機能する多用途設計です。

価格は15,950円（税込）で、SWEET MOMMY公式オンラインストアのほか楽天市場・Amazon・Yahoo!ショッピング・ZOZOTOWNなど主要ECモールで取り扱われています。

SWEET MOMMY「空調ママベスト」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「空調ママベスト」は洗濯できますか？

A. ファンユニットを取り外した状態でのケア方法など、洗濯に関する詳細はSWEET MOMMY公式オンラインストアの商品ページに掲載されています。

Q. 対応している抱っこ紐の種類に制限はありますか？

A. 対応する抱っこ紐の種類や装着条件については、SWEET MOMMY公式オンラインストアの商品ページおよびサポート窓口から案内されます。

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