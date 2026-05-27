1品5役のSPF22美容液ファンデ、数量限定！ ハーバー研究所「セラムクッションBB」

記事ポイント 日やけ止め・化粧下地・コンシーラー・ファンデーション・パウダーの1品5役（SPF22／PA+++）スクワラン・ヒアルロン酸Na・3種のセラミド配合の美容液成分でうるおいを守りながらツヤ肌へ2026年7月21日（火）より通信販売・全国のショップハーバーで数量限定発売、3,520円（税込） 日やけ止め・化粧下地・コンシーラー・ファンデーション・パウダーの1品5役（SPF22／PA+++）スクワラン・ヒアルロン酸Na・3種のセラミド配合の美容液成分でうるおいを守りながらツヤ肌へ2026年7月21日（火）より通信販売・全国のショップハーバーで数量限定発売、3,520円（税込）

ハーバー研究所が、ベースメイクを1品で完結させる多機能クッションファンデーション『セラムクッションBB』を2026年7月21日（火）より数量限定で発売します。

シミ・小じわ・くすみ・毛穴を自然にカバーしながら美容液成分でうるおいを守り、つるんとしたツヤ肌に仕上げるアイテムです。

付属パフを使うため手を汚さず、忙しい朝でも時短でベースメイクが完了します。

ハーバー研究所「セラムクッションBB」





商品名：セラムクッションBB容量：12g価格：3,520円（税込）〔レフィル・パフ・ケース（ミラー付き）セット〕／レフィル単品 3,080円（税込）SPF：SPF22／PA+++カラー：ナチュラルベージュ発売日：2026年7月21日（火）販売：通信販売（オンラインショップ）・全国のショップハーバー数量限定（なくなり次第終了）

『セラムクッションBB』は、日やけ止め・化粧下地・コンシーラー・ファンデーション・パウダーの5機能を1品に集約したクッションファンデーションです。

SPF22／PA+++のUV機能を備えながら、シミ・小じわ・くすみ・毛穴を素早く自然にカバーし、つるんとしたツヤ肌に仕上げます。

みずみずしく軽やかなテクスチャーで、肌への負担を感じさせない使用感です。

光の乱反射で凹凸をぼかすソフトフォーカスパウダー（メタクリル酸メチルクロスポリマー・皮膜形成成分）のほか、保湿成分スクワラン・ヒアルロン酸Na・セラミドNP・セラミドNG・セラミドAPを配合しており、うるおいを補いながらキメの整ったしっとりとしたツヤ肌をキープします。

カラーはナチュラルベージュの1色展開で、幅広い肌色に自然になじむ設計です。

付属パフで時短・手を汚さずに仕上げる使い方





専用パフを本体のクッションに押しつけて適量を取り、頬の広い面からトントンと軽くたたき込んでなじませます。

肌をこすらずパフで押さえるだけで均一に密着し、手を汚さずに素早くベースメイクが完了します。

ミラー付きケースがセットに含まれているため、外出先でのメイク直しにも対応できます。

ミネラルカラー（無機顔料）と無添加処方

ハーバー研究所は全メイクアイテムにミネラルカラー（無機顔料）を採用しています。

天然の土・石・岩などの鉱物を粉砕・精製し不純物を取り除いた色素で、水にも油にも溶けず顔料が肌表面に留まる特性から、肌内部への浸透や刺激・色素沈着の心配がありません。

『セラムクッションBB』は防腐剤パラベン・石油系界面活性剤・合成香料・鉱物油・タール系色素を配合しない無添加処方です。

ハーバー研究所のメイクアップアイテムは全品にわたってこの無添加基準が適用されています。

レフィル単品（3,080円・税込）のみの購入にも対応しており、ケースとパフをすでに持つ場合は本体のみの補充が可能です。

2026年7月21日（火）より通信販売（オンラインショップは11:00頃更新予定）および全国のショップハーバーで数量限定販売が開始され、なくなり次第終了となります。

ハーバー研究所「セラムクッションBB」の紹介でした。

よくある質問

Q. セラムクッションBBを使う際に化粧下地は別途必要ですか？

A. 別途下地の使用は不要です。

日やけ止め・化粧下地・コンシーラー・ファンデーション・パウダーの5機能が1品にまとまっているため、これ1品でベースメイクが完成します。

Q. 商品について問い合わせたい場合、どこに連絡できますか？

A. ハーバー研究所のフリーダイヤル（0120-82-8080）が案内窓口として設けられています。

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