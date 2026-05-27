「胸が張り裂ける思いだ」自分たちは優勝、片や――アーセナルMF心痛。地獄のアナウンス、何度も首を横に振る
たとえ今は違うチームでも、心はずっとそばにある。
現地５月24日にプレミアリーグ最終節が開催された。アーセナルとマンチェスター・シティのタイトルレースは、前者の優勝ですでに決着しており、特に注目を集めたのは、トッテナムとウェストハムの残留争いだ。
トッテナムが勝点２上回って運命の最終節を迎えたなか、両クラブとも勝利。トッテナムが残留ラインぎりぎりの17位で逃げ切った一方、ウェストハムは15年ぶりの降格となった。
この結果を受け、ウェストハムの下部組織出身で、トップチームのキャプテンを担ったデクラン・ライスも落胆。2023年からはアーセナルでプレーする27歳のイングランド代表MFは、インスタグラムのストーリーに愛する古巣のエンブレムを載せ、胸中を明かした。
「ウェストハムの降格を知り、胸が張り裂ける思いだ。このクラブは、僕にとって本当に特別な存在だ。以前も言った通り、クラブが僕にしてくれた全てがなければ、今の僕はない。もっとも、彼らがすぐに本来あるべきプレミアリーグの舞台に戻ってくることは間違いない。これからもずっと応援し続ける」
アーセナル移籍時には「ウェストハムへの愛とサポートがあるから、離れるのは本当に辛かった。フットボールでは、素晴らしいチャンスが巡ってくる。アーセナルのようなビッグクラブに声を掛けられて、断るのは本当に難しい。キャリアは一度きりだ」と語っていたライス。今季の結果を見れば、プロフットボーラーとして、その選択は正しかったと言える。ただ、現実はあまりに世知辛い。
自分たちは優勝、片や古巣は――。タイムアップ直後、会場アナウンスでウェストハムの降格を聞いたライスはショックを隠し切れず、何度も首を横に振っていた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】あまりに切ない…ライスがウェストハム降格を知った瞬間
現地５月24日にプレミアリーグ最終節が開催された。アーセナルとマンチェスター・シティのタイトルレースは、前者の優勝ですでに決着しており、特に注目を集めたのは、トッテナムとウェストハムの残留争いだ。
トッテナムが勝点２上回って運命の最終節を迎えたなか、両クラブとも勝利。トッテナムが残留ラインぎりぎりの17位で逃げ切った一方、ウェストハムは15年ぶりの降格となった。
「ウェストハムの降格を知り、胸が張り裂ける思いだ。このクラブは、僕にとって本当に特別な存在だ。以前も言った通り、クラブが僕にしてくれた全てがなければ、今の僕はない。もっとも、彼らがすぐに本来あるべきプレミアリーグの舞台に戻ってくることは間違いない。これからもずっと応援し続ける」
アーセナル移籍時には「ウェストハムへの愛とサポートがあるから、離れるのは本当に辛かった。フットボールでは、素晴らしいチャンスが巡ってくる。アーセナルのようなビッグクラブに声を掛けられて、断るのは本当に難しい。キャリアは一度きりだ」と語っていたライス。今季の結果を見れば、プロフットボーラーとして、その選択は正しかったと言える。ただ、現実はあまりに世知辛い。
自分たちは優勝、片や古巣は――。タイムアップ直後、会場アナウンスでウェストハムの降格を聞いたライスはショックを隠し切れず、何度も首を横に振っていた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】あまりに切ない…ライスがウェストハム降格を知った瞬間