MIYAVIの美人妻、ソウルでの家族ショット公開「もしも永遠に若くいられるのなら」「繰り返し過ごしたい」
アーティスト・MIYAVIさんの妻で歌手のmelody.さんは5月26日、自身のInstagramを更新。MIYAVIさんや息子とのソウルでのプライベートショットを公開しました。
【写真】melody.、ソウルでの家族ショット
コメント欄には「素敵なファミリーです」「cutest family（かわいい家族）」「Looks like so much fun（すごく楽しそう）」「A family that shines wherever they go!（どこにいっても輝く家族！）」など、国内外のファンから温かい声が寄せられました。
ファンからは「おめでとうございます」「本当に素敵なishihara family」「Eu amo esse casal（このカップル大好き）」「happy anniversary（記念日おめでとう）」など、世界中から祝福の声が集まりました。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)
【写真】melody.、ソウルでの家族ショット
花冠をかぶった息子のかわいらしい姿もmelody.さんは「もしも永遠に若くいられるのなら。こんな日々を何度でも、何度でも、何度でも繰り返し過ごしたい」と英語でつづり、4枚の写真と4本の動画を披露。花冠をかぶって笑顔を見せたり、砂遊びを楽しんだりしている息子の姿が収められています。「#Seoul」とハッシュタグが添えられていることから、ソウルで過ごした際のプライベートショットのようです。さらに動画では、MIYAVIさんを含めた家族3人が笑顔で会話を楽しむ自然体な姿も公開。穏やかで温かな家族の空気感が伝わる投稿となっています。
結婚17周年をお祝い3月14日には「愛する人よ、17周年おめでとう！！」とつづり、MIYAVIさんとのウエディングフォトを披露したmelody.さん。腕を組んで歩く姿や海辺で見つめ合うロマンチックなショットなどを公開しました。MIYAVIさん本人も「メル、愛してる」と英語でコメントを寄せています。
ファンからは「おめでとうございます」「本当に素敵なishihara family」「Eu amo esse casal（このカップル大好き）」「happy anniversary（記念日おめでとう）」など、世界中から祝福の声が集まりました。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)