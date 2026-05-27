全国のイオンモール85店舗で、バーチャル諸国漫遊系VTuberで施設の一部の画像から該当するイオンモールを特定できるという特技をもつ静馬レイさんとフルーツジュース専門店「果汁工房果琳」のコラボキャンペーン「イオンモールの果汁工房果琳で給水しよう！キャンペーン」が、2026年6月1日〜8月31日の期間に開催される。

【画像】イオンモール系VTuber・静馬レイさん×イオンモールの犁訖綵雖甓冥噌房果琳 コラボドリンクと本人コメント

熱中症対策への啓発活動などを目的にイオンモールが実施する「超！COOOOOOL作戦」の一環。モール内の果汁工房果琳で、コラボドリンクを月替わりで販売する。

コラボドリンクは夏に合うさっぱりとした味わい。静馬レイさん自ら試作にも関わり、味わいや見た目、ネーミングなどにこだわって開発したという。

6月1日〜6月30日は「とろっとマンゴー＆りんご」、7月1日〜7月31日は「はじけるオレンジ＆レモン」、8月1日〜8月31日は「ごくごくグレープフルーツ＆レモン」を販売。いずれもオリジナルデザインをあしらった専用カップで提供される。

価格は、Mサイズのテイクアウトが583円（以下全て税込）、イートインが594円。Lサイズのテイクアウトが896円、イートインが913円。

商品を購入すると、静馬レイさんが"給水所"と称する果汁工房果琳を満喫する様子を描いた特別デザインの「限定シール」（シークレット1種を含む全5種）がランダムで1枚もらえる。

また、期間内に販売する「そのまんまスイカジュース回数券」を対象店舗で購入すると、特別デザインの「オリジナルカード」が1枚もらえる。