ブレーブスは26日（日本時間27日）、メジャー通算1047安打、218本塁打を記録したボブ・ホーナーさんが死去したことを発表した。68歳だった。

同球団は公式Xに写真とともに「ブレーブスのドラフト選手として初めてマイナーリーグを経由せず、直接メジャーデビューを果たしました」など、数々の功績を投稿。「彼の妻クリス、2人の息子タイラーとトレント、そして球界の多くの友人やファンに心からお悔やみ申し上げます」と結んだ。

ホーナーさんは1978年のMLBドラフト全体1位でブレーブスに入団。1年目からメジャーで活躍し、89試合の出場で打率.266、23本塁打、66打点を記録し、新人王を獲得。86年7月6日のエクスポズ戦では、メジャー史上11人目となる1試合4本塁打を放った。

同年オフにFAとなったが、メジャー球団との契約がまとまらず、87年4月にヤクルトに入団。初出場となった5月5日阪神戦（神宮）の第3打席で来日初本塁打を放つと、翌6日は1試合3本塁打を記録。来日4試合目となった広島戦（佐世保）でも1試合2本塁打を記録するなど、来日直後から本塁打を量産して旋風を巻き起こし“赤鬼”の相性で親しまれ、怖れられた。最終的には93試合の出場で打率.327、31本塁打、73打点を記録。88年にはカージナルスでメジャーに復帰し、翌年に現役を引退した。

MLBでの通算は1020試合の出場で打率.277、218本塁打、685打点。