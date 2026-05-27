定年退職祝いに「ゆふいん旅行」を両親にプレゼントしたいです。「ゆふいんの森（博多→ゆふいん）」を利用する場合、“旅費”はどれくらいを見ておけばいいでしょうか？

夫婦2人で「ゆふいんの森」に乗るなら交通費はいくら？

博多駅から由布院駅まで「ゆふいんの森」に乗る場合、JR九州公式サイトでは、通常のきっぷが大人1人片道6130円と案内されています。夫婦2人で片道なら1万2260円、往復では2万4520円です。ネット限定の「九州ネットきっぷ」を使うと、大人1人片道5600円のため、2人往復で2万2400円になります。

つまり、博多発で考える場合は、交通費は夫婦2人でおおむね2万2000～2万5000円ほど見ておくとよいでしょう。ただし、指定席特急料金は乗車日により異なる場合があります。

また、「ゆふいんの森」は全車指定席なので、自由席感覚で当日乗れるとはかぎりません。退職記念の旅行であれば、希望日が決まり次第、早めに予約状況を確認することが大切です。



由布院の宿泊費は宿のグレードで大きく変わる

旅行費用のうち、特に大きな割合を占めるのが宿泊費です。由布院は全国的にも人気の高い温泉地のため、宿のタイプや部屋のグレードによって料金差があります。

例えば、気軽に泊まれる旅館やホテルを選ぶ場合、夫婦2人で1泊2食付き3～5万円程度が一つの目安です。一方で、食事や温泉の雰囲気にこだわった落ち着いた温泉宿を選ぶと、2人で6～10万円ほどになることもあります。

また、露天風呂付き客室や離れの宿を選ぶ場合は、宿泊費がより高くなる傾向にあります。お祝いであれば、「普段より少し良い宿」をプレゼントしたいと思うのも無理はありませんが、宿泊費を上げすぎると旅行全体の予算がふくらみやすくなります。

そのため、部屋の広さや食事内容、温泉の雰囲気など、どこに費用をかけたいかを夫婦で話しておくことが大切です。優先したいポイントがはっきりしていれば、予算内でも満足度の高い宿を選びやすくなるでしょう。



「ゆふいんの森」で行く由布院旅行総額の目安は？

交通費と宿泊費を合わせると、夫婦2人2人で由布院に1泊する場合、安めのプランで5～7万円、中間的なプランでは8～12万円ほどが一つの目安になります。ただし、旅行中にかかる費用はそれだけではありません。現地での昼食代やカフェ代、観光施設の入場料、お土産代なども必要になるため、実際の予算は少し余裕を持って考えておくと安心です。

例えば、現地で昼食を2回取り、散策の合間にカフェや軽食も楽しむなら、2人で1～2万円ほどは見ておきたいところです。さらに、親族や友人へのお土産を購入する場合は、5000～1万円ほど加えておくと予算を組みやすくなります。

また、由布院では徒歩で回れる場所もありますが、宿の場所や観光ルートによってはタクシーを利用することもあるため、移動費も別に考えておくとよいでしょう。

これらを含めると、標準的な夫婦旅行なら10～15万円ほど、少し良い宿に泊まる記念旅行なら15～25万円ほどを見込んでおくと計画しやすくなります。退職金の一部を使う旅行であっても、生活費や老後資金とは分けて考えることが大切です。



予算を決めておけば安心！

「ゆふいんの森」で由布院へ行く夫婦旅行は、博多発なら交通費だけで2人往復2万数千円ほどです。宿泊費や現地での食事、観光、お土産代まで含めると、無理のない標準プランで10～15万円、記念旅行として少し上質にするなら15～25万円ほどが一つの目安になります。

予算を先に決めておけば、逆に宿泊先や行先などを選びやすくなるでしょう。予算に合う宿と日程を選び、早めに指定席を押さえれば、ご両親の思い出に残る旅をプレゼントできるでしょう。



出典

九州旅客鉄道株式会社 JR九州 D&S列車の旅 特急ゆふいんの森

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー