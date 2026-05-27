「by and large」の意味は？新聞やニュースでも使われる表現です！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「by and large」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「全般的に、概して」でした！
「by and large」は、「全般的に、概して」という意味のフレーズ。
全体を大きく見て、小さな違いを抜きにして判断するときに使います。新聞や英語の長文にもよく登場するフレーズです。
船の帆の向きを示す古い言葉に由来する表現で「by」も「large」も風を受ける向きを示しています。帆はどちらの向きでも使えることから「全般的に」という意味になったそうですよ。
「This neighborhood is, by and large, made up of minorities.」
（この地区は、全般的に少数民族が住んでいる）
あなたはわかりましたか？
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※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部