「by and large」の意味は？新聞やニュースでも使われる表現です！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「全般的に、概して」でした！

「by and large」は、「全般的に、概して」という意味のフレーズ。

全体を大きく見て、小さな違いを抜きにして判断するときに使います。新聞や英語の長文にもよく登場するフレーズです。

船の帆の向きを示す古い言葉に由来する表現で「by」も「large」も風を受ける向きを示しています。帆はどちらの向きでも使えることから「全般的に」という意味になったそうですよ。

「This neighborhood is, by and large, made up of minorities.」

（この地区は、全般的に少数民族が住んでいる）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。