高速道路に埋められている光の伝送路、いわゆる『光ファイバー』を活用した実証実験が26日、公開されました。



これまで状況把握が難しかった高速道路の異常をいち早く察知できるなど活用方法に期待されています。



小椿希美アナウンサー

「高速道路上にはこの路面の下に通信用の光ファイバーが埋め込まれています。その光ファイバーが（自動車などの）振動によって道路交通情報がわかるなど今後、様々な活用が検討されています」





光ファイバーは、電磁気の影響を受けにくく、データを高速で長距離に送ることができるのが特徴です。今回の実験では光ファイバーの技術を用いて道路に関する情報を一括で管理し、通過する車両の振動によって異常の有無を把握できるかなどを試すとしています。これにより道路の混雑状況や凍結といった道路の状況、逆走や落下物の危険などをいち早く把握できると期待されています。NEXCO東日本事業創造課 山本幸典課長代理「1年365日、お客様の安心安全、快適便利ということでいろんな状況を監視して安全を提供するということで、これが広がれば高速道路の安全に寄与するのかなと考えている」NEXCO東日本では、上信越自動車道の更埴インターチェンジから松井田妙義インターチェンジ間で来年度にかけて実証実験を行い、その後、実用化を目指すとしています。