【コッペぶぅ】限定プライズぬおいぐるみマスコットがモーリーファンタジー・PALOにて展開！
オリジナルキャラクター特化型プラットフォーム「キャラis」から生まれたキャラクター「コッペぶぅ」のプライズゲーム用景品「コッペぶぅ ぬいぐるみマスコット」が、５月29日（金）より当社限定でアミューズメント施設「モーリーファンタジー」「PALO」、オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」等において順次展開される。
「コッペぶぅ」は、ある町の小さなパン屋さんで生まれたコッペパンのこぶたさん。
パンだけど動物のこぶたと同じようにブゥブゥと鳴いて、むちっ、ふわっとしたボディと表情豊かなところが魅力。
パン屋さんでは他のコッペぶぅたちとくっついて過ごしている。
作ってくれたパン屋の店主や他のパン達、パン屋に来てくれるお客さんが大好きだ。
そんな「コッペぶぅ」のこんがりムチムチなボディのノーマルとたまごサラダの2種類の
ぬいぐるみマスコットが展開される。
また、イオンファンタジーLINE公式アカウント を友だち追加している方に、「コッペぶぅ」が入ったクレーンゲームで使える「クレーンゲーム1回無料クーポン」がプレゼントされる。
＞＞＞コッペぶぅ ぬいぐるみマスコットをチェック！（写真6点）
（C）お子/キャラis
「コッペぶぅ」は、ある町の小さなパン屋さんで生まれたコッペパンのこぶたさん。
パンだけど動物のこぶたと同じようにブゥブゥと鳴いて、むちっ、ふわっとしたボディと表情豊かなところが魅力。
パン屋さんでは他のコッペぶぅたちとくっついて過ごしている。
作ってくれたパン屋の店主や他のパン達、パン屋に来てくれるお客さんが大好きだ。
そんな「コッペぶぅ」のこんがりムチムチなボディのノーマルとたまごサラダの2種類の
ぬいぐるみマスコットが展開される。
また、イオンファンタジーLINE公式アカウント を友だち追加している方に、「コッペぶぅ」が入ったクレーンゲームで使える「クレーンゲーム1回無料クーポン」がプレゼントされる。
＞＞＞コッペぶぅ ぬいぐるみマスコットをチェック！（写真6点）
（C）お子/キャラis
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優