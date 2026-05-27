「広島１−３ロッテ」（２６日、マツダスタジアム）

“交流戦男”を襲名だ。迷いのないスイングから放たれた打球は右中間席へ一直線。広島・大盛穂外野手の一振りが試合を動かした。２５年の自己最多に並ぶ先制の３号ソロを振り返り、「真っすぐに絞ろうと考えていた。振り抜けてよかった」と汗を拭った。

初回１死で迎えた第１打席。フルカウントとなり、「真っすぐで入って、もう空振りでいいやくらいで」と腹を決めた。ジャクソンが投じた１５３キロを完璧に捉えた先制弾。「真っすぐをはじくのは得意なので、そこはなくさないように」と得意の直球打ちは健在だった。

交流戦に強い男だ。昨季は４０打数１５安打、打率・３７５、３本塁打、７打点の大暴れ。勢いに乗って「１番・中堅」のレギュラーをつかみかけた。「やっぱりパ・リーグは真っすぐで押してくるイメージが強い。そこで自分が何を狙うか、どこで見送ってみようかなとか、勇気を出してやらなあかんなとは思う」と、好調の要因が思い切った割り切りにあると分析。今年の開幕戦でも相性の良さを見せつけ、好スタートを切った。

２点を追う九回には先頭で１０球粘り、守護神・横山から貴重な四球をもぎ取った。「１打席目に打てていたので、一打席、一打席を冷静に迎えられていた」とうなずいた大盛。自身を含め、多くの育成出身選手が活躍する新井カープを、堂々と引っ張っていく。