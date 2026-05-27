俳優の大浦龍宇一さん（57）がインスタグラムを更新。「正直にお話しすると、私の後頭部は…」と髪の悩みを告白した上で、新しいヘアスタイルを披露した。



【写真】「正直にお話しすると、私の後頭部は…」大浦龍宇一さんの最新ショット

大浦さんは「思いきってショートヘアーにしました！」とコメントし、イメージチェンジを決めた経緯を告白。「正直にお話しすると、私の後頭部はさみしい所がありますが、これからはそれもありのままで活かしていきます！！」と力強くつづり、「歳を重ねた海外の人のように、自然でカッコいいのが1番いいなと、それを選んだ私」とまとめた。



同時に公開した最新ショットでは、サイドを刈り上げたヘアスタイルを公開。白Tシャツの上にGジャンを合わせたコーデに身を包み、さわやかな印象となっている。



SNSでは「とてもお似合いです」「ありのまま、今の自分と向き合うのが一番だと思います」「受け入れて向き合う姿がかっこいい」「さわやか〜」などのコメントがあった。



大浦さんは1968年11月17日生まれ、京都府出身。主な出演作はフジテレビ「この世の果て」（1994年）やTBS「君と出逢ってから」（1996年）など。最近では、関西テレビ「あなたを奪ったその日から」（2025年）などがある。



また、インスタグラムのプロフィール欄には「小学校でも働く俳優、大浦龍宇一です」とあり、2025年11月の更新では「放課後児童支援員の資格を取りました！」と報告している。



プライベートでは2019年に、元フジテレビアナウンサー寺田理恵子さんの娘で、22歳年下のシンガーソングライターゆりえさんと結婚。年の差婚として注目を集めた。その後2026年4月、離婚したことを公表した。