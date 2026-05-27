noteが主催する「創作大賞2023」で幻冬舎賞を受賞した斉藤ナミさん。SNSを中心にコミカルな文体で人気を集めています。「愛されたい」が私のすべて。自己愛まみれの奮闘記、『褒めてくれてもいいんですよ？』を上梓した斉藤さんによる連載「嫉妬マニア」第2７回は「体力がないことで損ばかりの私は、疲れ知らずのタフな人に嫉妬する」です

この記事のすべての写真を見る

* * * * * * *

前回「とうとう、私も嫉妬される側に！成功することは誰かの反感を買うことと同義なのだ」はこちら

友人と共に訪れた神戸でのこと

神戸の北野エリアにある異人館街は、かなり急な坂道にある。

私はその坂道をゼエゼエハアハア言いながら数メートル先にいる友人を必死で追いかけていた。

もう疲れた。足がぷるぷるして力が入らない。座りたい。休みたい。帰りたい。

「せっかくだし、異人館街のオシャレなスタバでコーヒー飲もうよー」とミーハーなことを言い出したのは私だ。

もう疲れたからやめよう、なんて言えない。ていうか物理的に遠くて声もかけられない。このまま行くしかない……。

ヘロヘロのヨボヨボで、ようやく坂の上の友人のもとへ辿り着いた。

「はあー、喉乾いた。早くスタバに座ってアイスコーヒーを飲みたい」

そう言う私に

「ここ入ろうよ！ ラインの館だってさ」

と友人。

友人が指さす方を見上げるとそこには「ラインの館」とやらが、また急な階段の上にある。

いや、マジで無理。ラインさんの家、見たいけど今は無理。もう一歩も登れない。

「はあ？ せっかく来たのに、勿体ないなあ。」

と言われた。

ごもっともだ。せっかく名古屋から３時間かけてやってきた神戸。何やってんだ私は。異国情緒溢れる街並み、歴史、洗練された都市文化。神戸にしかない体験をしないなんて、もったいなすぎる。

体力がないゆえの機会損失

体力がない私は、北海道や沖縄、韓国やハワイへ行っても、いつでもどこでもすぐ疲れてしまい、文化も歴史も楽しさも十分に経験できない。なんという機会損失なのだろう。

いつも帰宅してから「あそこも行けばよかった、せっかくあんな所まで行ったのに」と後悔する。もっと体力があったら、どれだけの体験と感情を味わえたんだろう。自分の人生を変えるような何かがそこにあったかもしれないのに。

子どもの頃からそうだった。外で遊んでいても、暑いだの寒いだのと何かしら文句をつけて家に帰り、本ばかり読んでいた。机に向かっているのは苦ではないので勉強はいくらでもできたけれど、なにせ持久力がない。学校の遠足は終盤にバテまくって迷惑をかけていたし、マラソンはいつもドベだった。

マラソンはいまだに意味がわからない。テレビでマラソン競技を見かけるたびに「この人たちはなぜこんな辛いことを自ら選んでいるんだ？」と思ってしまう。

大人になると車移動ばかりでますます歩かなくなった。趣味といえば読書やゲーム、ジグソーパズルで、ほとんど家から出ない。かつて美容師の仕事をしていた時は、朝から立ちっぱなしのため、毎日夕方には足が重くて死んでいた。

あれから20年。今はさらに衰えていることだろう。



（写真：AdobePhotoStock）

人と会うことで生じる消耗は厄介

足りないのは体力だけじゃない。私は人と会うのにも、とてもエネルギーを必要とする。相手に対して気を使いすぎてしまうのだ。

たとえそれがどれほど楽しい時間であっても全神経を使ってしまい、解散したあとには泥のように眠り、HP、MP（ゲームでいうところの体力、精神力）を回復する時間が必要になる。

体の疲れは休めば取れるけれど、人と会うことで生じる消耗はもっと厄介だ。帰り道から「あの時もっとこう言えばよかった」「あの沈黙や表情はどういう意味だったんだろう」と反省と分析が止まらず、めちゃくちゃ脳みそが疲れる。

以前、ある媒体から魅力的な仕事の打診を受けたことがある。各地へ飛び、その土地の人々と交流しながら綴るルポルタージュのエッセイだった。

企画書を見た瞬間、心が踊った。

……やってみたい！ それは書き手として喉から手が出るほど欲しい、またとないチャンスだった。

だが、私の脳は同時に逆算を始めた。２泊３日、絶え間なく続く見知らぬ誰かとの対話。ルポルタージュは、単に行って見てくるだけの観光ではない。相手の懐に飛び込み、その人生の重みを受け止め、自分の感性とぶつけ合わせなければならない。

１日に数人の見知らぬ相手と深く向き合う。そんなことを３日間も続けたら私はどうなってしまうんだろう。帰宅後の大反省会は、一体何ヵ月続くんだろう。私は壊れてしまうかもしれない。

結局、その仕事は泣く泣く断った。そう。びびってしまったのだ。

数ヵ月後、それが別の書き手によって形になっているのを目にした。瑞々しい感性で切り取られた現地の風景、生き生きとした人々の声。それは、私が掴み取っていたかもしれない言葉だった。

「くそ……私のほうが……！」

その記事を読みながら感じたのは、純粋な後悔ではなく、内側から身を焼くようなドス黒い悔しさだった。

新しい体験や感情こそがエッセイストにとって唯一無二の燃料であるはずなのに、私は自らそれを放棄してしまったのだ。

私と対極にある友人、八木志芳さん

そんな私と対極にあるのが、元アナウンサーでタレントの友人、八木志芳さんだ。私たちはポッドキャスト『斉藤ナミと八木志芳の欲望ラジオ』という毎週２人で30分間お喋りをする番組をやっている。

あの日は、お昼すぎに東京の上野で待ち合わせて、スタジオで２時間の収録だった。スタジオには彼女の他にも放送作家の方がいた。

人に聞かれることを前提にお喋りをすることは、黙々と文章しか書いていない私からすると、かなりの重労働だ。その上、知らない大人が横で聞いているとなると、もう緊張しっぱなし。終わる頃には脇汗がビッショビショだった。

エネルギーを出し切ってスタジオを出るともうヘロヘロだ。座りたい。駅までの道すがら「ちょっとカフェでコーヒーでも……」と志芳さんに提案しようと思ったが、彼女は

「まずい！ 私、１５分後には次の打ち合わせなの。じゃ、ここで。帰り、気をつけてね！」

とにこやかにメトロの闇へ吸い込まれて行った。



（写真：AdobePhotoStock）

ええ！ １５分後！？ あんなに喋って出し切ったのにすぐまた別の仕事するの？ 信じられない……！

すごいなあ〜と仰天したのち、私は一人で駅のスタバに入り、放心状態でソイラテの氷を見つめ、１時間くらいボーッとした。

驚くことに、その夜、彼女は別のラジオの生放送でニュースを担当しており、さらには夜中に個人のSNSで音声生配信までやっていた。なんちゅう化け物なんだ……。

名古屋に帰った私は、案の定、しばらく泥のようにベッドに沈んでいた。情けない。大して働いてないうえ、あんだけスタバでゆっくりしたのに。

彼女のあの超人的な動きは決して特別な日のメニューではない。SNSを覗けば、昨日も、一昨日も、そしておそらく明日も、彼女は誰かと会い、喋り、発信し続けている。

私にとっての一生に一度のフルマラソンのような１日を、彼女は毎日軽々とこなしているのだ。

志芳さんが行動しまくって広大な地図を広げている間に、私は自分の家で停滞を続けている。その圧倒的な行動力の差を突きつけられたとき、人生のあらゆるチャンスを指をくわえて見送るということなんだと痛感する。

私にもっと体力があったら…

タフな人たちが本当に羨ましい。彼らはどんどん新しい景色を見て、新しい誰かと出会い、エッセイの燃料になるような体験をたくさんしている。私はただ天井を見つめて回復しているうちにどれだけ逃してしまったんだろうか。

私にもっと体力があったら。気力、行動力があったら……。

体力をつけたくてジムへ行ったこともあるが、ジムで体を動かす体力すらなくて、まともに運動できない。それに、ジムのインストラクターは大体、やたら元気で明るくて圧がすごいので、それもしんどい。

まずはジムへ行く体力をつけるための自宅トレーニングでもしてみようか、と夜な夜なゴソゴソやってはいる。（服を買いに行くための服がない……みたいだ）

ああ。本当は家から一歩も出たくない。できることなら、一年中、家のソファで過ごしたい。

それなのに、スマホを片手に他人のキラキラした生活を眺め、他人を羨むドス黒い嫉妬を解剖してキーボードを叩くエネルギーだけはこうして無限に湧いてくるのだから困ったものだ。

どうやらそっちのバイタリティだけは、化け物並みにあるらしい。