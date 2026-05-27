NHK連続テレビ小説『風、薫る』。5月28日放送の第44話では、シマケン（佐野晶哉）が宗一（上杉柊平）と安（早坂美海）を引き合わせる。

参考：『風、薫る』過酷なオペナース修行がスタート 『時すでにおスシ!?』でも光る猫背椿の存在感

朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。

りん（見上愛）と直美（上坂樹里）がフユ（猫背椿）の家の事情を知った第43話。

第44話では、足を悪くしているフユの夫・康介（じろう）の看護のため、りんと直美はフユの家に通うようになるが、康介の言動に気になるところがあり……。その頃、団子屋ではシマケンが槇村（林裕太）の兄・宗一と安を引き合わせていて……。

主人公・一ノ瀬りんを見上愛、大家直美を上坂樹里が演じるほか、佐野晶哉、多部未華子、坂東彌十郎、生田絵梨花、菊池亜希子、中井友望、木越明、原嶋凛、筒井道隆、坂口涼太郎、森田甘路、飯尾和樹、仲間由紀恵、上杉柊平、藤原季節らがキャストに名を連ねている。（文＝リアルサウンド編集部）