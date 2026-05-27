＜義父のために月20万？＞足りない分はウチが負担？ムリ「あなたの給料で賄って！」【第2話まんが】
私（サエ）は夫のムツキと、小学生の子どもたちとの4人暮らし。夫は自営業で、自宅の一室を仕事場にしています。私は大手企業の会社員をしており、順調にキャリアを重ねてきました。夫とはお互いの収入について詳しく話し合っていません。家賃を払ってもらっているし、子どもたちと楽しそうに遊んでくれていれば、それで十分だと思っていたのです。そんな平穏な日々を送っていたある日、私は夫から「義父が高齢者施設に入る」と知らされたのでした。
義父が入居する施設は、月額費用が20万。貯金は頭金だけでなくなってしまい、義母も義姉も自分の生活で精いっぱいだそうです。義実家の人たちが納得して決めたのであれば、何の関係もない私がとやかく言える話ではありませんが……。
わが家の家計から出すということは、私のお給料からも出すということになります。「それはないかな」私はキッパリ断りました。ただ義実家が困窮している事情も分かるので、夫の収入の範囲内であれば出してもいいと譲歩しました。
義父はなかなかの高額な施設に入るようです。義両親も義姉もギリギリの経済状態のなかで、なぜその施設を選んだのかは謎ですが、あまり選んでもいられないような緊急事態だったのかもしれません。
そしておそらく夫が「足りない分はウチが負担するよ」と申し出たのでしょう。正直、わが家は私の給料だけでもやっていけるので、夫の給料や貯蓄を義父の施設費用に使ってもいいと伝えました。私としてもできるかぎりの譲歩はしたつもりです。
しかしそれだけじゃ夫は不満のようです。なぜか怒ったように席を立ってしまいました。義実家でもう一度話し合うようですが、これ以上何を話し合うというのでしょうか……。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
義父が入居する施設は、月額費用が20万。貯金は頭金だけでなくなってしまい、義母も義姉も自分の生活で精いっぱいだそうです。義実家の人たちが納得して決めたのであれば、何の関係もない私がとやかく言える話ではありませんが……。
わが家の家計から出すということは、私のお給料からも出すということになります。「それはないかな」私はキッパリ断りました。ただ義実家が困窮している事情も分かるので、夫の収入の範囲内であれば出してもいいと譲歩しました。
義父はなかなかの高額な施設に入るようです。義両親も義姉もギリギリの経済状態のなかで、なぜその施設を選んだのかは謎ですが、あまり選んでもいられないような緊急事態だったのかもしれません。
そしておそらく夫が「足りない分はウチが負担するよ」と申し出たのでしょう。正直、わが家は私の給料だけでもやっていけるので、夫の給料や貯蓄を義父の施設費用に使ってもいいと伝えました。私としてもできるかぎりの譲歩はしたつもりです。
しかしそれだけじゃ夫は不満のようです。なぜか怒ったように席を立ってしまいました。義実家でもう一度話し合うようですが、これ以上何を話し合うというのでしょうか……。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子