研ナオコ、あじさい咲く自宅テラスを披露「かわいらしいアジサイ」「可愛いピンク」「次は何が咲くのでしょうか」
歌手でタレントの研ナオコ（72）が25日、自身のブログを更新。あじさいが咲く自宅テラスを披露した。
【写真】「可愛いピンク」あじさいが咲く研ナオコの自宅テラス
研は「紫陽花の季節になってきました 紫陽花の歌合せ今年も可愛く咲きました まだまだ咲きそうです」とうれしそうに報告し、テラスを華やかに彩る大輪のあじさいの写真を掲載した。
さらに、テラスに咲くもう1つの主役について「我が家のクレマチス 今はお花が終わって植え替えをうちの兄が、、、剪定しながら上手いことやってくれました」と明かし、兄が手際よく手入れをする様子をとらえた貴重なオフショットもアップ。「兄は園芸のこともいろいろと詳しいので助かります!!」と、花が咲き終わった後のケアまで頼もしくサポートしてくれる兄への感謝をつづった。
コメント欄には「かわいらしいアジサイ」「きれい」「紫陽花の色可愛いピンクですね」「お兄さん、ナオコさんに似てますね」「頼もしいお兄さまですね！」「次は何が咲くのでしょうか」などの声が寄せられている。
【写真】「可愛いピンク」あじさいが咲く研ナオコの自宅テラス
研は「紫陽花の季節になってきました 紫陽花の歌合せ今年も可愛く咲きました まだまだ咲きそうです」とうれしそうに報告し、テラスを華やかに彩る大輪のあじさいの写真を掲載した。
さらに、テラスに咲くもう1つの主役について「我が家のクレマチス 今はお花が終わって植え替えをうちの兄が、、、剪定しながら上手いことやってくれました」と明かし、兄が手際よく手入れをする様子をとらえた貴重なオフショットもアップ。「兄は園芸のこともいろいろと詳しいので助かります!!」と、花が咲き終わった後のケアまで頼もしくサポートしてくれる兄への感謝をつづった。
コメント欄には「かわいらしいアジサイ」「きれい」「紫陽花の色可愛いピンクですね」「お兄さん、ナオコさんに似てますね」「頼もしいお兄さまですね！」「次は何が咲くのでしょうか」などの声が寄せられている。