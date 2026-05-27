ヘッドスピードを上げるコックを作るドリルとは！？【自己最速のヘッドスピードを叩き出すゴルフスイングの最終法則/安藤秀】

ヘッドスピードを上げるコックを作るドリルとは

フォロースルーのコック動作をマスターする即効ドリル

ヘッドスピードを上げるには、インパクト以降でクラブヘッドを一気に加速させる意識が欠かせません。その原動力となるのが「フォロースルーのコック動作」です。マスター練習法は次の2つです。

1・L字スイング練習

このスイングではトップオブスイングのポジションで、クラブシャフトが垂直でかつ左腕が地面に対して平行になり、左腕とクラブシャフトでアルファベットのLの字を作ります。

そして、フィニッシュでも右腕とクラブシャフトがL字となるように、左右対称形にスイングしましょう。このフィニッシュでは左腰の回転で左腕を目標に放り出し、同時に右肩を残したままで右手の人差し指を通してクラブシャフトを立てます。

2・三角スイング練習

フォロースルーでL字を作った後、フィニッシュ時にクラブシャフトと左腕が左肩の上で三角形を作ります。

この三角形は直角二等辺三角形になるのが望ましく、そのためには右手首のコック動作に続いて、右ヒジのたたみによるリフトアップ動作がスムーズに行わなければなりません。

コック動作の遅れにより、上腕が上がったフィニッシュや右ヒジが上手く曲げられないフィニッシュはＮＧです。

L字スイング練習と三角スイング練習をそれぞれ別に行っても構いませんが、2つの動きは連動しているので、並行して行えばヘッドスピードの向上を体感しやすいでしょう。

【出典】『自己最速のヘッドスピードを叩き出すスイングの最終法則 筑波大学博士の飛ばし最強の教科書』著者：/安藤秀 (筑波大学博士)