◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）追い切り＝５月２７日、美浦トレセン

前走のスプリングＳで重賞初制覇を果たした後、直行で大一番に挑むアウダーシア（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父キズナ）が、仕上がりの良さをアピールした。２週連続でレーン騎手が騎乗して、Ｗコースで外ジオセントリック（５歳２勝クラス）を追走する形からスタート。前半で少し行きたがる面を見せるも、問題なく折り合いはつき、直線で仕掛けて６ハロン８３秒６―１１秒９をマークして、ゴール前はスムーズに加速して併入に持ち込んだ。

鞍上は「内容は良かったと思います。先週と比べて馬の状態は上がっていると思います。すぐに反応するタイプではなく、３完歩くらいかかってから反応しますが、最後はいい脚でした」と、満足げに振り返った。

昨年のミュージアムマイル（６着）に続き、今年も日本ダービーに騎乗できることについては「本当に参加できるだけでも感謝していますし、チャンスのある馬に乗せてもらえることにも感謝しています」と喜びを語った。