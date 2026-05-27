◆米大リーグ レッドソックス―ブレーブス（２６日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）は「５番・ＤＨ」で先発。今季１号を放った現地２４日に続き、２試合連続スタメンとなった。

吉田は２４日のツインズ戦の第１打席に、右翼ポール際へ今季１号となる同点ソロを放ち、メジャー通算３０号を記録すると、第２打席は左翼フェンスのグリーンモンスター直撃の二塁打を放ち、長打２本により今季６度目のマルチ安打を達成するなど活躍。試合のなかった前日を挟み、この日も先発に名を連ねた。

試合前のトレーシー暫定監督は「彼（マサ）の打席を見たいと思います。ここまで、我々はマサか、ミッキー（ギャスパー）かどちらを選ぶか、日々、多くの議論を重ねています。２人ともいい打席を重ねています。右投手に対して、マサを出して挑みたい。今日の（レッドソックスの）先発スアレスはコントロールに優れている。捕球はそれほど難しくないので、（ギャスパーを捕手で使う）この布陣を試して、どうなるかみてみようと思います」と発言。Ｒ・アンソニー外野手が負傷者リスト入りし、マイナーから昇格した両打ちのギャスパーを今季３度目の捕手で起用した。

この日で、コーラ監督電撃解任でトレーシー暫定監督が指揮を執ってちょうど１か月。この間、新政権でチームは１２勝１３敗と負け越している。チームは３連敗でア・リーグ東地区最下位。今季はホームで８勝１７敗と、地の利を活かせない中、吉田のバットに期待が掛かる。メジャー１年目に遡る９月４日（対レイズ）以来となる２試合連続アーチなるか。