２７日の主なマーケットイベント ２７日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・企業向けサービス価格指数

１０：３０ 日・４０年物利付国債の入札

１０：３０ 中・工業企業利益高

１０：３０ 豪・消費者物価指数

１５：４５ 仏・消費者信頼感指数

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２３：００ 米・リッチモンド連銀製造業指数

※米・５年物国債入札

※シンガポール，マレーシア，インドネシア市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：プラネット<2391>

※海外企業決算発表：セールスフォース



出所：MINKABU PRESS