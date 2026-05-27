○経済統計・イベントなど

０８：５０　日・企業向けサービス価格指数
１０：３０　日・４０年物利付国債の入札
１０：３０　中・工業企業利益高
１０：３０　豪・消費者物価指数
１５：４５　仏・消費者信頼感指数
２０：００　米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２３：００　米・リッチモンド連銀製造業指数
※米・５年物国債入札
※シンガポール，マレーシア，インドネシア市場が休場

○決算発表・新規上場など

決算発表：プラネット<2391>
※海外企業決算発表：セールスフォース

出所：MINKABU PRESS