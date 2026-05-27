２６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円３０銭前後と前日と比べて４０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８５円２６銭前後と同２５銭程度のユーロ高・円安だった。



米中央軍が２５日にイラン南部で自衛のための攻撃を実施し、これに対してイラン外務省は重大な停戦違反だと非難。両国の戦闘終結に向けた交渉の進展期待が後退するなか「有事のドル買い」が再燃した。この日に米調査会社コンファレンス・ボードが発表した５月の米消費者信頼感指数が市場予想を上回ったこともドルの支援材料となり、ドル円相場は一時１５９円３８銭まで上伸した。その後は日本の通貨当局による為替介入への警戒感などから上げ一服となったが、中東情勢の先行き不透明感を背景に堅調な展開だった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６３１ドル前後と前日と比べて０．００１０ドル強のユーロ安・ドル高だった。



出所：MINKABU PRESS