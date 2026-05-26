【患者急増】「麻しん（はしか）ワクチン」の”緊急接種”都内で開始―72時間以内の接種で予防可能？

東京都は麻しん（はしか）患者さんと接触した人を対象に、2026年5月18日よりワクチンの緊急接種事業を開始すると発表しました。都内の患者数は今年すでに過去10年で最多を記録しており、感染のさらなる拡大が懸念されています。この状況について吉野先生に伺いました。

監修医師：

吉野 友祐（医師）

広島大学医学部卒業。現在は帝京大学医学部附属病院感染症内科所属。専門は内科・感染症。日本感染症学会感染症専門医、日本内科学会総合内科専門医、日本医師会認定産業医。帝京大学医学部微生物学講座教授。

東京都が発表した内容とは？

編集部

東京都が発表した内容を教えてください。

吉野先生

東京都内では2026年に入ってからの麻しん患者数が、5月14日までの速報値ですでに239人に達しており、過去10年で最も多い水準となっています。こうした状況を受け、都の保健医療局は5月18日より、麻しん患者さんと接触した人のうち、保健所が緊急接種の必要性を認めた人を対象にワクチンの緊急接種事業を開始しました。

麻しんの予防にはワクチン接種が最も有効であり、患者さんとの接触から72時間（3日）以内に麻しん含有ワクチンを接種することで、発症を防げる可能性があるとされています。

緊急接種の対象となるのは、保健所が接種の必要性を認めた接触者（接触から72時間以内、麻しんの既往歴が確認されていない、予防接種歴が0～1回または不明などの条件に該当する）のうち、接種を希望する人です。費用は無料で、都内の感染症指定医療機関などで受けることができます。今後、対応病院は順次増やされる予定です。

接触者への接種は、保健所が患者さんの行動歴を調査・特定したうえで医療機関と日程を調整し、接触者に通知するという流れで進められます。

麻しんとは？

編集部

麻しんについて教えてください。

吉野先生

麻しんは、麻しんウイルスによって引き起こされる感染症です。空気感染・飛沫感染・接触感染と複数の経路で広がり、免疫を持っていない人が感染者と同じ空間にいるなどして曝露すると、ほぼ100%感染します。典型的な症状としては、約10～12日の潜伏期間の後で発熱、せき、鼻水、結膜充血などのカタル症状が出現し、その後、高熱と全身の発疹がみられます。肺炎や中耳炎を合併することがあり、まれに脳炎などの重い合併症を起こします。先進国でも1000人に1人が死亡するとされています。

麻しんの有効な予防方法はワクチン接種で、接種によって約95%の人が免疫を獲得できます。また、2回接種で、さらに高い予防効果が期待できます。ワクチン未接種の人は、早めの接種を検討しましょう。

内容への受け止めは？

編集部

東京都が発表した内容への受け止めを教えてください。

吉野先生

今回の都の対応は、麻しんの感染拡大を抑えるうえで重要な取り組みです。麻しんは感染力が強いため、感染者が確認された後は迅速な接触者調査と、必要な人への早期のワクチン接種が重要になります。今回の緊急接種事業は、接触後72時間い内のワクチン接種により発症を予防する機会を公的に確保するものといえます。

また平時の対策として、お子さんは定期接種の対象時期にMRワクチンを確実に受けることが重要です。成人では、母子健康手帳などでワクチン接種歴を確認し、麻しん含有ワクチンの2回接種歴または確実な罹患歴が確認できない場合には、状況に応じて医療機関に相談することが望まれます。

編集部まとめ

麻しんは感染力が強く、免疫がなければほぼ確実に感染します。予防の基本はワクチン接種です。お子さんの接種歴を今一度確認し、未接種の場合はかかりつけ医に相談しましょう。万が一、感染者との接触があった場合は、自己判断で直接受診せず、事前に保健所や医療機関へ連絡し、指示に従うことが大切です。