― ダウは118ドル安と4日ぶりに反落、米国とイランの交渉の行方を睨むなかポジション調整の売り ―

ＮＹダウ 　　　50461.68 ( -118.02 )
Ｓ＆Ｐ500 　　　7519.12 ( +45.65 )
ＮＡＳＤＡＱ 　26656.18 ( +312.21 )
米10年債利回り　　4.485 ( -0.074 )

ＮＹ(WTI)原油 　　93.89 ( -2.71 )
ＮＹ金 　　　　　4502.3 ( -20.9 )
ＶＩＸ指数　　　　17.01 ( +0.42 )

シカゴ日経225先物 (円建て)　　65620 ( +480 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)　65640 ( +500 )
※(　)は大阪取引所終値比

株探ニュース