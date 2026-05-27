米国市場データ ＮＹダウは118ドル安と4日ぶりに反落 （5月26日）
― ダウは118ドル安と4日ぶりに反落、米国とイランの交渉の行方を睨むなかポジション調整の売り ―
ＮＹダウ 50461.68 ( -118.02 )
Ｓ＆Ｐ500 7519.12 ( +45.65 )
ＮＡＳＤＡＱ 26656.18 ( +312.21 )
米10年債利回り 4.485 ( -0.074 )
ＮＹ(WTI)原油 93.89 ( -2.71 )
ＮＹ金 4502.3 ( -20.9 )
ＶＩＸ指数 17.01 ( +0.42 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 65620 ( +480 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 65640 ( +500 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
ＮＹダウ 50461.68 ( -118.02 )
Ｓ＆Ｐ500 7519.12 ( +45.65 )
ＮＡＳＤＡＱ 26656.18 ( +312.21 )
米10年債利回り 4.485 ( -0.074 )
ＮＹ(WTI)原油 93.89 ( -2.71 )
ＮＹ金 4502.3 ( -20.9 )
ＶＩＸ指数 17.01 ( +0.42 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 65620 ( +480 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 65640 ( +500 )
※( )は大阪取引所終値比
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