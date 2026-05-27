各府県の予選を勝ち抜いた８校が参加する高校野球の春季近畿地区大会。

２３日～２４日に京都府のわかさスタジアム京都で１回戦４試合が行われました。

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２３日(土)には、滋賀学園(滋賀)と智辯和歌山(和歌山)の近畿を代表する実力校同士が、２４日(日)には、龍谷大平安(京都)と報徳学園(兵庫)の名門同士が激突しました。

【23日】滋賀学園(滋賀) 対 智辯和歌山(和歌山) 強打炸裂の大熱戦

２３日(土)、地元の京都の立命館宇治が履正社(大阪)との乱打戦を制して４強１番のりを果たした直後の第２試合、滋賀学園(滋賀)と智辯和歌山(和歌山)の対戦は、両チームの強打が炸裂する予想どおりの大熱戦となりました。

先制したのは滋賀学園、１回裏、智辯和歌山の先発・和気匠太投手を攻めて1アウト1塁2塁のチャンスをつくると、４番中野壮真選手がセンター前へ鮮やかなタイムリーヒット、1点をリードします。

一方の智辯和歌山もすぐさま反撃。3回、先頭の1番長友悠成選手がライトスタンドへ同点のホームラン、さらにヒットとエラーで1アウト1塁3塁のチャンスをつくると、5番井本陽太選手が初球をたたいてライトへのタイムリーヒット。

1巡目は滋賀学園の先発・奥間賢投手の変化球に打ち取られていた智辯和歌山打線、2巡目にはきっちりと修正して逆転に結びつけました。

しかし、その裏、今度は滋賀学園が持ち味の足を絡めた攻撃で和気投手をとらえます。先頭の1番キャプテンの藤川倖生選手が、この試合2本目のヒットで出塁すると、3番吉森爽心選手が1アウトから藤川選手のスタートに合わせてセンター前へ、見事にエンドランを決めて3塁1塁とチャンスをひろげます。

このチャンスに再び4番中野選手、フルカウントから思い切って振り抜いた打球は、逆風をついてレフトスタンドへ一直線に飛び込む逆転のスリーランホームラン、走者がプレッシャーをかけて打者有利のカウントに持ち込んでいった滋賀学園、完璧な一打で4対2と勝ち越しました。

この一打で試合の流れは滋賀学園へ、5回には、奥間投手の制球が乱れたところを突かれて4対４の同点に追いつかれますが、6回にすぐさま突き放します。藤川選手のこの試合3本目のヒットが、タイムリーツーベースとなって2人が生還、6対４と再び2点のリードを奪いました。

しかし8回、思わぬ守備の乱れから掴みかけていた試合の流れを失ってしまいます。

5回に得点を許した後の6回、7回は、投球パターンをかえ、いちだん遅い変化球を交えながらなんとか智辯和歌山打線を抑えていた奥間賢投手と中野捕手のバッテリー。

この回先頭の山下晃平選手にエラーで出塁を許すと、続く楠本龍生選手にデッドボール、自分達からくずれてピンチを広げてしまいました。

このチャンスを智辯和歌山打線は見逃しません。送りバントで1アウト2塁3塁とした後、9番黒川梨大郎選手の犠牲フライで1点差に詰め寄ると、1番長友選手がレフト前ヒット、２アウトながら１塁３塁とチャンスをひろげて、ここまで2安打と好調の2番荒井優聖選手につなげます。

「絶対に自分が決めると強い気持ちで打席にはいった」という荒井選手。奥間賢投手が「投球は(中野捕手の)サインどおり。ボールでもいいと思って投げたチェンジアップだったが、甘く入ってしまった」と話した１球、この１球を見事にとらえます。

渾身のスイングから放たれた打球はライトスタンドに飛び込む逆転のスリーランホームラン、8対６となってついに智辯和歌山が試合をひっくり返しました。

滋賀学園・中野捕手が、「8回の場面、自分のリードを信じて奥間投手は投げ込んでくれたがすこし甘く入ってしまった。智辯和歌山の打線は、今まで対戦してきたチームとは全然違った。スイングスピードが速いのはもちろんだが、一人一人のバッターが、打席ごとだけではなく、(タイミングを外したとしても)１球で修正してきた」と振り返った１球。この１球が勝負の分かれ目になりました。

8回、9回と3人目の久葉亮太投手が好投して、滋賀学園の反撃を許さなかった智辯和歌山、８対６で難敵を下して、準優勝した昨年、一昨年に続く3年連続の春の近畿大会ベスト4進出です。

【24日 第1試合】報徳学園(兵庫) 対 龍谷大平安(京都) １点を争う好ゲーム

翌24日の第1試合は、激戦の兵庫県大会を勝ち抜いた報徳学園と、昨秋につづいて春の京都大会も優勝と復活に向けて確かな足取りを見せている龍谷大平安の名門校対決。

試合は報徳学園・澤田悠佑投手、龍谷大平安・中元天翔投手の両先発が持ち味を発揮して1点を争う好ゲームとなります。

先制したのは報徳、１回から積極的なバッティングで中元投手に襲い掛かると、２回にはツーアウト３塁から８番キャプテン山田瑛太選手がタイムリーヒット、１点をリードします。一方の龍谷大平安も反撃。

5回、この回から登板したエース川島謙心投手がピンチを脱出して攻撃のリズムを呼び込むと、２アウト３塁のチャンスに8番清水春介選手が粘りに粘ってレフトへのタイムリ―ヒット、1対1の同点に追いつきました。

押しきみに試合を進めながらも、なかなか追加点が奪えず同点に追いつかれた報徳。嫌なムードを断ち切ったのはキャッチャ－としても澤田投手を支える主軸の一打でした。

追いつかれた後の7回、１アウト３塁のチャンスをつくると、3番降旗洸選手が、川島投手のストレートを見事にはじき返します。これがタイムリーツーベースヒットなって2対１と勝ち越しました。

「澤田投手が踏ん張っていたのでなんとかしたかった。(澤田を)助けることができてよかった」と話した降旗捕手、攻撃面はもちろん、守備面でも冷静かつ緻密なリードで澤田投手の好投に貢献しました。

大角健二監督が、「今日は澤田投手が良かった。しっかり守って、攻撃では確実に塁をすすめていく、うちらしい野球ができた」と話した報徳学園、8回にも、140キロ台後半のストレートを武器に前評判の高かった川島投手から代打宗海伶征選手の一打で１アウト３塁のチャンスをつくると、１年生の大粼皓太選手が見事な初球スクイズを決めて貴重な1点を追加、3対１として勝負の行方を決定づけました。

澤田投手は1点こそ失ったものの、エースナンバーを背負うにふさわしい安定感抜群のピッチング、６回以降も要所を抑えて龍谷大平安に得点を許さず、１０２球の完投でチームをベスト４に導きました。

【24日 第2試合】天理(奈良) 対 京都外大西(京都) 強打爆発でコールドゲーム

続く第2試合、奈良大会を制した天理と京都3位でこの大会の出場権を獲得した京都外大西の対戦は、終盤に天理の強打が爆発。粘り強い投球を続けていた京都外大西の2年生エース志賀投手から8回に６安打を集中して一挙5点を奪って、9対２のコールド勝ちに結びつけました。

８回の場面、連打を許した京都外大西・志賀颯二郎投手が、「やっぱり近畿に出てくる強豪チームは違った。きっちりボールを見極められた上で、甘い球を一球でしっかりと仕留められた」と話すと、しぶとい攻撃で勝負を決めた天理・金本相有主将は「大きい当たりを狙わずに、一人一人が次のバッターにつないでいこうという意識、全員で打ち崩そうという気持ちが志賀投手の攻略につながった」と振り返りました。

そして「この大会で目指すのは近畿の頂点、優勝から夏につなげていこうといのがチーム目標。春からずっとやってきた強いスイングでしっかりと飛ばすということを意識しながら、自分たちの野球を貫いて、 夏の大会での(選抜大会で大活躍した)智辯学園・杉本真滉投手の攻略につなげていきたい」と夏の大会でのライバル対決を見据えた力強い言葉とともに球場を後にしました。

1回戦、4試合の結果は御覧のとおり、5月3０日(土)、勝ち上がった4校による準決勝が行われて、翌日の５月３１日(日)には、春の近畿大会王者が決定します。



令和８年度 近畿地区高校野球大会(１回戦)

立命館宇治(京都) １１－９ 履正社(大阪)

智辯和歌山(和歌山) ８－６ 滋賀学園(滋賀)

報徳学園(兵庫) ３－１ 龍谷大平安(京都)

天理(奈良) ９―２ 京都外大西(京都)

(８回コールド)



準決勝 ５月３０日（土） わかさスタジアム京都

立命館宇治 対 智辯和歌山 １０時～

報徳学園 対 天理 １２時３０分～

決勝 5月３１日(日) １２時試合開始 わかさスタジアム京都

(ＭＢＳ 宮前徳弘)