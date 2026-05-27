第97回都市対抗野球大会東海地区2次予選（岡崎レッドダイヤモンドスタジアム）は、5月28日に開幕する。12年連続28度目の出場を狙うトヨタ自動車は30日の初戦でジェイプロジェクトと対戦。特集記事の第2回は、入社2年目を迎えた高尾響投手（20）。

高尾響には高卒2年目とは思えない落ち着きがある。投手としての長所を尋ねると、技術面よりも精神面に目を向けた。

「どんな場面でも冷静に投げられるのが自分の長所。流れをやらない、隙を見せないことを心がけています」

歩んできたキャリアを見れば、その言葉には説得力がある。名門・広陵（広島）で1年夏からエース。2年春から4季連続で甲子園に出場した。特筆すべきは、今季からその精神面に新たなスパイスを加えた部分。高尾がその狙いを明かす。

「実は甲子園でも緊張しなかったんです。ただ、今は試合の中で緊張することも大事だという風に分かってきて。登板前、わざと緊張するようにしてマウンドへ向かっています」

昨秋、チーム内で実施した血液検査で、試合中の血糖値が通常より低いことが判明した。試合に臨むにあたり、緊張して血糖値が上がることでアドレナリンが放出されるのが一般的。ただ、高尾の場合は緊張しないことで血糖値も上がらず、アドレナリンの放出も見込めなかった。「やっぱり、アドレナリンが出た方がパフォーマンスも上がってくる。今年は登板前にピンチの場面を想像したりして、気持ちを昂ぶらせるようにしています」。百戦錬磨の高尾らしいエピソードだった。

新人だった昨季は体づくりに専念。体重は4キロ増の78キロになったが、一転、オフからは減量に励むことにした。

「（入社当初は）体を大きくしたかったのですが、自分の中で動きが良くないという感覚がありました」

食事面に気を配り、20％だった体脂肪は16〜17％まで減少。体重も元の74キロに戻したが、骨格筋量は落ちなかった。体の切れが増したことで、JABA東海地区春季大会・三菱自動車岡崎戦では自己最速を1キロ更新する150キロを計測。地道な取り組みが正しかったことを証明した。

「しっくり来てなかったですが、それなりに抑えることはできたと思います」

主要JABA大会のデビュー戦となった岡山大会・シティライト岡山戦では、救援して1回1/3を1安打無失点に封じた。最大で55センチの落差を誇るカーブも武器の一つ。直球のホップ成分も50センチほどあり、高低でも十分に勝負できる投手だ。

初の都市対抗予選を前にしても、当然ながら気負いはない。「ちょっと違う雰囲気になると思いますが、心構えをしっかり持って、自信を持って投げられるように準備したい」。泰然自若の若き右腕が新たな風を吹かす。