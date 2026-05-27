◇プロ野球 セ・パ交流戦 日本ハム 4-0 阪神(26日、甲子園球場)

日本ハムは伊藤大海投手の130球完封で交流戦初戦に勝利。伊藤投手がヒーローインタビューで新庄剛志監督へ感謝を伝えました。

セ・リーグ首位・阪神から挙げた今季初完封を「素直にうれしい」とし、「(3連敗中と)チーム状況がチーム状況だったので、今日は一段と気合が入っていました」とコメント。「初回から飛ばしてチームに勢いをつけられるようなピッチングができるように、しっかりと準備をしてきた」と話します。

9回7被安打13奪三振の成績について「本当に(田宮)裕涼がすごく強気なリードをしてくれましたし、要求したボールを僕も投げ続けられたので、裕涼に感謝したい」とバッテリーを組んだ田宮裕涼選手へ感謝を口にしました。

9回は先頭から3連打を浴びノーアウト満塁のピンチも、「3連打を食らって『ちょっとまずいかな』と思ったんですけど、もう一回気持ちを切り替えて強く攻めることができた」と後続を断ち切っての完封劇達成。ゲームセットの瞬間に上げた雄たけびには「めちゃくちゃ気持ちよかったです」と笑顔で答えました。

また、この勝利で新庄監督は就任5年目で通算300勝を達成。「自分の状態が悪いときも苦しいときも信じてマウンドに送り続けてくれましたし、節目の勝利を自分の完封勝利で飾れたことはすごくうれしく思っています」と指揮官へ感謝の言葉を口にしました。