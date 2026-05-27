「私まで家宅捜索されたんです！」日本維新の会のウグイス嬢が「給料をピンハネされた」と怒りの告白

「私まで家宅捜索されたんです！」ウグイス嬢が告発

兵庫県宝塚市に住む女性Ａさんの自宅に、家宅捜索が入ったのは今年２月22日のことだった。訪れた尼崎南署の刑事は、選挙の車上運動員――いわゆるウグイス嬢として働いているＡさんが、法定上限を超える報酬を不正に受け取ったと睨んでいた。

しかし、Ａさんはまったく身に覚えがない。ウグイス嬢として30年近いキャリアを持つ彼女にとって、こんなトラブルは初めてだった。同じ日、大阪府寝屋川市に暮らすウグイス嬢Ｂさんの自宅にも、刑事が押しかけていた――。

それから１ヵ月が過ぎた３月24日、車上運動員に法定上限を超える報酬を支払ったとして、「日本維新の会」の徳安淳子前衆院議員（64）の秘書だった40代の男性が略式起訴された。

この事件では、違法な報酬を受け取ったとして（被買収）、ウグイス嬢のとりまとめをしていた女性も略式起訴されている。罪状は公職選挙法違反。

この徳安氏の陣営でウグイス嬢として働いていたのが、前出のＡさんとＢさんだ。二人は、「いつの間にか、ウグイス嬢を利用した不正行為に加担させられていた」とFRIDAY記者に憤りを見せた。

「２月22日の朝、刑事が家にやってきて、そのまま尼崎南署で任意の事情聴取を受けました。そこで捜査員に、『ホンマのこと言うてな。いくら貰ってたん？ 法定金額以上のカネを貰ってたやろ！』とすごまれました。

ウグイス嬢の報酬は１日あたり２万円と法律で定められており、私は稼働した７日分の報酬14万円しか受け取っていなかった。いくらそう主張しても、刑事は納得してくれませんでした。選挙期間中は私たちの行動確認をしていて、食事場所や銀行に行った回数、帰宅経路まで把握しているとも言われました。そして、その日の夜に家宅捜索までされたんです」（Ａさん）

家宅捜索とスマホの押収でウグイス嬢はブチギレ！

刑事が納得しないのには理由があった。徳安氏の収支報告書では彼女の報酬が24万円で計上されていたからだ。同じ日に取り調べを受けていたＢさんも、本来は８万円（４日分の報酬）のはずの報酬が12万円で計上されていた。二人にとって、受け取った覚えのない領収証だという。ここで、彼女らにある疑念が生じた。

「私たちの報酬は水増し請求され、差額をピンハネされていたのではないか」

予感は的中。警察が銀行口座の入金記録などを調べた結果、二人の疑いは晴れた。しかし、昨年９月の大阪府摂津市の市議会議員選挙においても、「維新の会」会派の陣営から、稼働実態のない「７万円」のウグイス代がＡさんへの支払いとして計上されていたことが判明。

Ａさんが参加した’24年11月の兵庫県議会議員補欠選挙についても、刑事は不正を怪しむような言動をとっていたという。

「家宅捜索までされたうえ、家族の銀行口座を調べられ、スマートフォンも押収されたんです。嫌疑が晴れてスマホが手元に返却されるまで、２週間もかかりました……」（Ａさん）

取り調べでの刑事の言葉が耳から離れなかったＡさんは、件(くだん)の兵庫県議会議員補欠選挙でウグイス嬢を務めた候補者の収支報告書を確認。すると、５日間の稼働のはずが、９日間分の報酬が計上されていたことがわかった。

「私たちは、徳安氏の件で略式起訴された女性の依頼でそれぞれの選挙現場に入っていました。報酬は手渡しで、いくらで申告されているか、私たちは知る由もありません」（Ｂさん）

ＡさんとＢさんは、それぞれの議員に収支報告書の訂正と説明を求め、所属先の「兵庫維新の会」と「大阪維新の会」の本部にも党としての説明や対応を求めていたが、「調査する」と言うばかりで、具体的な報告や収支報告書の訂正は一切行われていないという。

「知らない間に公職選挙法違反に加担させられ、警察の取り調べまで受けた。あの苦痛は今でも忘れられません。議員や候補者たちは、ウグイス嬢の稼働状況を把握していなかったのでしょうか。徳安氏の件は事件化し、摂津市議選の候補者は落選しました。しかし、兵庫県議の補選の候補Ｃは今も現職です。『知らなかった』では済まされないはずです」（Ａさん）

最後に、Ｂさんはこう肩を落とした。

「いい加減な議員と政党に、ほとほと嫌気が差した。ウグイス嬢は卒業します」

兵庫県議Ｃは、ウグイス嬢を利用した不正行為を認識していたのか。今後どのように対応するつもりなのか。質問状を送付したところ、次のように回答した。

「’24年の県議補選の際の車上運動員の勤務日数に関して、当時車上運動員を担っていただいた方から、選挙運動費用収支報告書記載の日数と齟齬(そご)があるのではないかとの指摘を受けました。

速やかに、事務所で当時の資料と照合し、事実関係の確認を行いましたが、収支報告書記載の日数との齟齬は確認できませんでした。

現時点では、収支報告書の修正の必要性について判断できかねる状態にあります。引き続き、弁護士にも相談しながら、適切に対応してまいります」

同県議が所属する「兵庫維新の会」に、一連の不正行為を認識していたのか質(ただ)したところ、「Ｃ氏の陣営で車上運動員に法定上限を超える報酬が支払われていたとの事実は承知しておりません」と回答があった。

両者とも不正を否定したが、ＡさんとＢさんは報酬のピンハネがあったと主張する。疑惑を放置したままでいいのか。

『FRIDAY』2026年5月29日号より