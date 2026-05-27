『2,000円以下』でこのクオリティ！【大人のしまむら】40・50代が狙いたい「新作バッグ」

夏に向けて洋服は新調したけれど、バッグはまだ……。そんな大人にこそチェックしてほしいのが【しまむら】の新作バッグです。2,000円以下でも手に入る、お財布に優しいアイテムが続々と登場。今回は【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】より、夏コーデにおすすめのバッグをセレクトしました。

持つだけで夏気分！？ メッシュ編みバッグ

【しまむら】「バッグ」\1,969（税込）

持つだけで夏らしい空気感をまとえる、メッシュ編みのハンドバッグ。抜け感のあるデザインが、シンプルな服装をこなれた印象に導いてくれそうです。中身が見えにくい仕様や、異素材のフラップで高見えを狙えるところも魅力。デイリーカジュアルはもちろん、ワンピースやリネンシャツに合わせてリゾートスタイル風に楽しむのもおすすめです。

軽量 & ソフトで持ちやすいミニバッグ

【しまむら】「バッグ」\1,639（税込）

コンパクトな形とシンプルな見た目で、毎日のお供にぴったりなショルダーバッグ。公式Instagramでは「ソフトでコンパクト」「軽ーいバッグ」と表現されていて、持ちやすさにも期待ができるアイテムです。ほんのり丸みのあるフォルムがやさしい印象を添えてくれて、カジュアルにもきれいめにもなじみそう。長さ調節可能な太幅の肩紐・内ポケット付きなども嬉しいところです。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：桃川 アン

学生時代からアパレル店員を経験し、卒業後もファッション企業で約10年就業。結婚と出産を機に、ファッションライターに転身。アパレル店員の経験を生かしたトレンド提案型の情報発信を得意とする。特に、大人を彩る明るいカラーや、ちょっと凝ったデザインなど、ベーシック派にも“1歩踏み出すきっかけ”になるファッション記事の執筆を目指し、FTNやコーデスナップなどのメディアで活動中。