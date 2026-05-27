全身真っ白コーデで…佳子さま　「悠仁さまと『ご姉弟ペア公務』が増える理由」と想定されるメリット

「いずれはお一人で」

「本当に色がおキレイですね」

「両国の関係を把握するのに貴重な資料ですね」

全身真っ白のコーディネートの秋篠宮家の次女・佳子さま（31）と黒っぽいスーツに身をつつんだ長男・悠仁さま（19）は、案内役の男性にそう感想を述べた。

５月23日、お二人が姉弟で鑑賞したのは国学院大学博物館（東京都渋谷区）で開かれている日本とベルギーの国交樹立160周年を記念した特別展。明治天皇がベルギーに寄贈した菊の花が描かれた花瓶や漆塗りの踏み箱など、約40点がそこでは展示されている。

「1866年に修好通商航海条約を締結して以来、日本とベルギーの皇室の繋がりはとても強いんです。2016年の修好150周年の際にはベルギー国王フィリップ陛下が来日され、佳子さまは姉の眞子さんとともに宮中晩餐会に出席されました。今年６月には天皇、皇后両陛下がベルギーの首都ブリュッセルを訪問。国王夫妻が主催するイベントに参加される予定です」（全国紙宮内庁記者）

姉弟での公務は昨年９月に国立競技場で行われた世界陸上を観戦して以来、約８ヵ月ぶり。皇室に詳しい静岡福祉大学名誉教授の小田部雄次氏は「今後、姉弟でのご公務が増えるのではないか」と見ている。

「悠仁さまは皇位継承順位２位のお立場。いずれはお一人でご公務にあたられることになりますが、昨年９月に成年式を終えられたばかり。筑波大学に通っている間は、学業が優先されます。悠仁さまが“ひとり立ち”されるまでの間、佳子さまとご一緒に公の場に立つケースが増えるでしょう。お忙しくご公務をこなされたお姉さまから指導を受けることになると思われます」

姉弟でのご公務は、秋篠宮家としてもメリットが大きいようだ。小田部氏が続ける。

「眞子さんと小室圭さんのご結婚に際し、佳子さまとお母様である秋篠宮妃紀子さま（59）はご意見が合わなかったといわれています。今でも“秋篠宮家は家族仲が良くない”というイメージをお持ちの方も多いでしょう。佳子さまと悠仁さまの『ご姉弟ペア公務』はそんなイメージを払拭するためにも意味があると思います。可能な限り家族みんなで公務に取り組みたい、という宮家のご意向にも沿うでしょう」

佳子さまと悠仁さまが、姉弟で公務にあたるケースは今後ますます増えそうだ。