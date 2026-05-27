「いつまでいてもいいのよ」でも、半年間の里帰りが、娘の『家族の形』を変えてしまった理由

産後の娘を支えたい一心で受け入れた、半年にわたる里帰り。しかし、私に必要だったのは、安心できる場所を提供することだけではなく、冷たく思われても「突き放す勇気」だったのかも……？ 友人が体験談を語ってくれました。

1か月の予定が半年間に

隣の市に嫁いだ娘が、里帰り出産をしました。

当初は1か月の予定でしたが、気が付けば半年。

実家で穏やかな時間を過ごした末に、娘は離婚を選びました。

今でも、孫と娘の寝顔を見るたびに「あの時、どう声をかけるのが正解だったのか」と自問してしまいます。

最善のサポートのつもりが……

里帰り出産を受け入れた私は、娘の大変さも理解できるし、孫もかわいくてたまらない。

「産後の不安定な時期を支えたい」その一心でいました。

実家に帰って2か月が過ぎたころ、娘から「もう少し実家にいたい」と言われました。

私は迷わず「いいわよ、ゆっくりしなさい」と答えました。

食事も洗濯も赤ちゃんの世話も、私がサポートすれば、娘は育児に専念できる。

それが親としてできる最善のサポートだと思っていました。