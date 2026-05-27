歌手・久宝留理子が25日、自身のインスタグラムを更新。シンガー・ソングライターの井上昌己のライブを訪れたことを報告した。



【写真】大ヒットから45年 65歳になった「メモリーグラス」堀江淳の今

「男」などのヒット曲で知られ、1993年の紅白歌合戦にも出場した久宝。「昨日は井上昌己ちゃんの37周年ライブへ 鈴木結女ちゃんと行って来ました 昌己ちゃんのキュートな歌声に癒された空間でした。」と記し、24日に都内で開催された37周年記念コンサートに駆けつけたことを明かした。井上はABCテレビ・テレビ朝日系「熱闘甲子園」の挿入歌にもなった「YELL ―16番目の夏―」などを送り出している。



自身のほかに、久宝が添えたハッシュタグは「#井上昌己 #鈴木結女 #堀江淳」の名前。1枚目にシンガー・ソングライターの鈴木結女をまじえた女性3人のショットを公開し、2枚目にはキャップをかぶってTシャツ姿でほほ笑む堀江をまじえた4人で並んだ写真をアップした。



堀江は1960年生まれ、北海道出身。81年のデビュー曲「メモリーグラス」が大ヒット。26日にはインスタグラムで「ホント魅力的な声だなぁ。 デビュー37周年に相応しい素敵なステージでした」と井上のライブを訪れたことを伝えた。また、メロンパンの形をしたスリッパを履いた姿など、お茶目な姿も披露。昨年5月には双子姉妹の演歌歌手「裕子と弥生」とのショットも投稿している。



鈴木も同日にX(旧ツイッター)を更新。「深みが増した美しいクリスタルヴォイス、珠玉の名曲たち。ファンの皆様とともに最高のステージを堪能させていただきました！」と井上のステージに感想を記し、「終演後、久しぶりに堀江淳さんにもお会いしました♪」とつづり、写真をアップしている。



（よろず～ニュース編集部）