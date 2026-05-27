歌手のMay J.が25日、自身のインスタグラムを更新。イベントで着用した衣装やつづった思いが反響を呼んでいる。。



【写真】着物？ドレス？ 独創的なデザイン 和の空間で見事な着こなし

May J.は「昨日は、根津神社でミニライブをさせていただきました」と24日に都内の神社で歌唱したことを報告した。衣装は縦長のV字が印象的な襟元に、振り袖のようなデザイン。和の空間も相まって、白美肌の立ち姿は一瞬、着物のように見える



投稿にはやさしく見守りながらも、少し心配そうに手を添えようとするママの表情も。「ライブの前には、初めて御神木アートに挑戦 娘が蝶々が大好きなので、蝶々を描いていたら、 どこからか綺麗な黄色い蝶々が飛んできて、 ずっと私の上をひらひら舞っていて。」と娘と一緒だったことも伝えた。



不思議な体験に現地のスタッフも驚いたそうで、「私自身もとても不思議で、胸がぎゅっとなりました。 最後に会えなかったイランのおばあちゃんが、 もしかしたら会いに来てくれたのかな…なんて。」と遠い異国に思いをはせる。「ただの偶然かもしれないけれど、 昨日はなんだか、あたたかく見守られているような気がした日でした」とつづった。



詰めかけたファンにも感謝を忘れない。「2曲だけのミニライブにもかかわらず、 本当にたくさんの方が足を止めて聴きに来てくださって、びっくりでした… その景色がとても嬉しくて、忘れられないひとときになりました。」と記し、ぎっしり埋まった境内をバックに手を振るシーンも動画で公開している。



訪れたファンからは「御神木アートしてるところ見てたとき、ちょうど私も黄色の蝶々飛んでるの見たよ」「最高の１日になりました」といった声も。また、「衣装はドレス？一瞬着物かと思った」「うっとり」「似合っていて素敵!!」といったコメントも寄せられていた。



May J.は2006年にミニアルバム「ALL MY GIRLS」でメジャーデビュー。14年には映画「アナと雪の女王」の主題歌「Let It Go～ありのままで～」でNHK紅白歌合戦にも出場した。日本、イラン、トルコ、ロシア、スペイン、イギリスのバックグラウンドを持つ。22年に俳優・尚玄と結婚。23年に第1子が誕生したことを公表している。



（よろず～ニュース編集部）