フリーアナウンサー・道岡桃子が22日、自身のインスタグラムを更新し、地デジカとの2ショットを公開した。



【写真】いたね～！地デジカを抱く道岡桃子アナ

「地デジカ…どこいったの」とだけコメントし、地デジカのぬいぐるみを持った画像を掲載した。バックには高視聴率を記録した番組などが書かれた用紙が掲げてあり、UX新潟21の「まるどりっ!」もあるため、道岡アナが同番組に出演していた時期に撮影したものとみられる。



地デジカはテレビ放送がアナログから地上デジタルに移行される際に、周知のために誕生したキャラクター。二足歩行の白い鹿のキャラで、ツノはUHFアンテナを模した形となっている。誕生日は地デジ放送がスタートした2003年12月1日と設定されている。



テレビ放送が地デジに完全移行したのは2011年7月24日。地デジカが活躍したのはもう15年ほど前になる。フォロワーは「懐かしいですねぇ」「いましたよね 地デジになってかなり経ちますが、懐かしいキャラクターですね」「いましたよね 地デジになってかなり経ちますが、懐かしいキャラクターですね」としみじみしていた。



（よろず～ニュース編集部）